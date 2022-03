„Wir müssen jetzt allmählich liefern“

Groß-Rohrheim. Seit über vier Monaten wartet der TV Groß-Rohrheim auf ein Erfolgserlebnis, ist mit 3:19 Punkten Letzter in der Handball-Landesliga. Aber der Modus mit einer Abstiegsrunde im Anschluss an die in zwei Gruppen gespielte Saison lässt weiter auf den Klassenerhalt hoffen. „Dazu müssen wir aber jetzt allmählich liefern“, fordert Trainer Tim Borger mit Blick auf das Nachholspiel am Donnerstagabend (20.15 Uhr) gegen den Drittletzten, die MSG Roßdorf/Reinheim. Da die Punkte gegen die direkte Konkurrenz in die Abstiegsrunde mitgenommen werden, kommt es gerade auf solche Spiele besonders an.

Dass die Ried-Handballer zuletzt sang- und klanglos mit 19:26 gegen den Viertletzten Pfungstadt verloren haben, ist abgehakt. Für den Trainer stand schon am Montag ein Video-Studium des nächsten Gegners an. „Wir haben uns dann am Dienstagabend intensiv auf das Spiel gegen Roßdorf vorbereitet und wollen endlich die Trendwende schaffen“, so Borger, der allerdings selbst beruflich bedingt nicht dabei sein kann. Für ihn werden Co-Trainer Thomas Fox und der ehemalige Torjäger Andreas Ochs auf der Bank Platz nehmen. „Von dieser Seite muss man sich wirklich keine Gedanken machen“, ist Borger überzeugt.

Vielmehr macht ihm das Personal auf dem Feld Sorgen. „Es zieht sich leider wie ein roter Faden durch die letzten Monate: Immer wieder fehlen welche“, sagt der TVG-Trainer. „Natürlich hat jeder seine berechtigten Gründe, und ich kann niemandem einen Vorwurf machen, habe ja auch selbst schon wegen meines Jobs gefehlt. Aber so kommt leider eins zum anderen“, kann er sich nicht mehr daran erinnern, wann er das letzte Mal im Training Sechs-gegen-Sechs spielen konnte. „Da ist es sehr schwer, sich taktisch bestmöglich vorzubereiten, Situationen durchzuspielen.“

Ochs’ Comeback geplatzt

Und dann kommt noch ungeheures Pech hinzu: Andreas Ochs hatte sich tatsächlich zu einem Comeback bereiterklärt „und hätte uns natürlich sehr geholfen“, so Borger. Doch der einstige Torschützenkönig kommt nicht zum Einsatz, nachdem er im Training umknickte und nun mit Bänderproblemen pausieren muss, bevor er überhaupt richtig loslegte. „Man darf nicht erwarten, dass er uns alleine zum Klassenerhalt geschossen oder 60 Minuten auf der Platte gestanden hätte. Aber in den Trainingseinheiten hat man schon gemerkt, was für ein erfahrener, abgeklärter Handballer er ist. Er weiß einfach, was zu tun ist, kann seine Nebenleute dirigieren“, hätte sich Borger Einsätze des 36-Jährigen gut vorstellen können.

Ganz ausgeschlossen ist es noch nicht, dass er in der Abstiegsrunde vielleicht doch noch spielen kann. Damit es dann noch Sinn macht, ist der Stamm der Mannschaft aber gefordert, die Ausgangssituation zu verbessern. Möglichst schon mit einem Heimsieg am Donnerstag. me