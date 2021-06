Wiencek und Wiede müssen absagen

Dortmund. Die deutschen Handballer müssen bei den Olympischen Spielen auf Kreisläufer Patrick Wiencek (Wadenbeinbruch) und Rückraumspieler Fabian Wiede (Schulter) verzichten. Das Duo hat Bundestrainer Alfred Gislason aus gesundheitlichen Gründen für das Turnier in Tokio abgesagt und steht nicht im 28 Akteure umfassenden Kader, den der Deutsche Handballbund am Freitag als Basis beim Weltverband IHF gemeldet hat. „Das ist ein herber Verlust für unsere Mannschaft. Pragmatisch mit der Situation umzugehen, ist und bleibt die einzige Option“, sagte Gislason.

Der 61 Jahre alte Isländer wird am Montag voraussichtlich 17 Spieler für die Olympia-Vorbereitung nominieren. Diese beginnt am 5. Juli in Herzogenaurach. In Nürnberg wird am 9. Juli gegen Brasilien, am 11. Juli gegen Ägypten gestestet. dpa