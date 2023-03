Wiedersehen mit dem Ex-Team

Groß-Rohrheim. „Das wird ein packendes Spiel“, ist Frank Herbert überzeugt. Der Trainer des TV Groß-Rohrheim empfängt am Samstagabend um 19 Uhr den Ried-Nachbarn ESG Crumstadt/Goddelau in der Bürgerhalle. Und für Herbert ist das Duell in der Handball-Bezirksoberliga etwas ganz Besonderes, schließlich hat er vor seinem Engagement beim TVG drei Jahre lang den kommenden Gegner gecoacht und bis zur Vizemeisterschaft geführt.

Vor der Runde wurde Crumstadt/Goddelau erneut zu den Titelfavoriten gezählt – ebenso wie die Groß-Rohrheimer als Landesliga-Absteiger. „Tatsächlich sind beide Mannschaften hinter den Erwartungen zurück“, meint Herbert mit Blick auf den eigenen sechsten Rang und 22:16 Punkte. Die Gäste belegen mit einem Zähler weniger Platz sieben. „Man darf sich von der Tabelle aber nicht blenden lassen. Crumstadt verfügt über enorme Qualität, hat aber seine PS nicht immer auf die Straße gebracht“, hat Herbert die Entwicklung seines ehemaligen Teams natürlich intensiv verfolgt. Da wechselten sich Siege gegen die Top-Teams der Liga mit Niederlagen gegen vermeintlich leichte Gegner ab. Aber eines ist dem erfahrenen Coach klar: Gegen Groß-Rohrheim wird Crumstadt/Goddelau brennen.

„Sie werden sich auf alle Fälle für die Hinspielniederlage revanchieren wollen“, ist Herbert überzeugt. Im Oktober gewann Groß-Rohrheim völlig überraschend in Crumstadt mit 32:25. „Da haben wir ein ganz starkes, vielleicht sogar unser bislang stärkstes Spiel abgeliefert“, erinnert sich der Trainer, gibt aber auch zu: „Damals haben bei der ESG einige Spieler gefehlt.“

Herbert: Die Richtung stimmt

Respekt hat Herbert insbesondere vor dem starken Rückraum der Gäste mit Dirk Schild, „dem wohl besten Eins-gegen-Eins-Spieler der gesamten Liga“. Hier wird Schwerstarbeit auf die TVG-Deckung zukommen und vor allem wird wieder viel von der Leistung des Keepers abhängen. Da macht sich Herbert allerdings überhaupt keine Sorgen: Alexander Wägerle zeigte in den letzten Wochen überwiegend starke Leistungen und ist ein starker Rückhalt.

Den Groß-Rohrheimern kommt entgegen, dass sie wohl nahezu in Bestbesetzung antreten können. Ein paar Spieler traten unter der Woche krankheitsbedingt etwas kürzer, sollten aber rechtzeitig wieder fit sein. „Wir werden uns schon etwas einfallen lassen, wie wir Crumstadt/Goddelau stoppen können. Wenn wir an die Leistung aus dem jüngsten Spiel gegen Arheilgen anknüpfen können, dann bin ich sehr zuversichtlich“, sah Herbert sein Team beim 32:24-Erfolg „vor allem in der ersten Hälfte nahe am Optimum“.

Nur zwei Fehlwürfe und ein technischer Fehler in den ersten 30 Minuten waren ein absoluter Bestwert. „Insgesamt sehe ich uns schon auf einem guten Weg, die Richtung stimmt“, findet Herbert, der nun hofft, dass auch die Unterstützung der Fans zum Tragen kommt. Crumstadt/Goddelau wird mit viel Anhang erwartet und da wünscht sich der TVG natürlich ein stimmungsvolles Gegengewicht, um die Bürgerhalle wieder einmal zu einem echten Hexenkessel zu machen. me