Wieder mit Kreimes?

Biblis. Als Trainer bei den Bezirksoberliga-Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim lernt man, mit wenig zufrieden zu sein: „Ich hoffe, dass wir am Sonntag zum Spiel neun Feldspielerinnen und eine Torhüterin sind“, meint FSG-Coach Tobias Führer vor der Partie bei der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden II. In der ersten Trainingseinheit in dieser Woche hatte Führer sieben Feldspielerinnen zur Verfügung, in der zweiten immerhin schon acht. „Das ist schon schwierig“, so der Trainer, der aber dennoch nicht lamentieren möchte: „Wir versuchen das Beste aus dieser Situation zu machen.“

Immerhin waren von den ersten Sechs seines Kaders fünf zweimal im Training. „Entsprechend konnten wir schon arbeiten“, erklärt er und hofft, dass eventuell schon in Weiterstadt Lisa Kreimes nach ihrer Babypause ihr Comeback gibt. „Sie wäre natürlich schon eine Verstärkung für uns.“

Beim Tabellenfünften ist die FSG einmal mehr nur Außenseiter. Gleichzeitig hat Biblis/Gernsheim in dieser Runde auch schon mehrfach bewiesen, dass es auch vermeintlichen Favoriten das Leben schwer machen kann.

Da in den Frauen-Ligen auf Bezirksebene anders als bei den Männern, die nach einer Halbserie in Auf- und Abstiegsrunde spielen, eine reguläre Runde mit Hin- und Rückspiel absolviert wird, ist für die FSG noch alles möglich. Der aktuelle letzte Platz mit 3:13 Punkten liest sich zwar nicht ermutigend, doch der Abstand zum Vorletzten aus Heppenheim und damit bereits zum rettenden Ufer beträgt nur einen Zähler. me