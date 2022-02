Wieder eine Topleistung?

Viernheim/Heddesheim. Zwei Spiele haben die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim bislang in dieser Saison abgeliefert, mit denen ihr Trainer Marcus Otterstädter so richtig zufrieden war: Das Hinspiel gegen den TSV Amicitia Viernheim, das Ende November mit 27:15 gewonnen wurde, und der 28:15-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen. Und jetzt geht es wieder gegen Viernheim. Am Samstag um 17.15 Uhr steht das Derby bei den Südhessinnen an – und Otterstädter hofft auf die dritte richtig starke Leistung seiner Mannschaft.

„Viernheim liegt uns“, meint der SGH-Coach. „Zudem kennen meine Spielerin Celine Marek noch bestens aus ihrer Zeit hier in Heddesheim. Das macht es schon leichter“, meint er mit Blick auf die Leistungsträgerin des TSV Amicitia. Dass das Hinspiel mit zwölf Toren Differenz überaus deutlich gewonnen wurde, will Otterstädter nicht überbewerten: „Viernheim hatte da schon einiges an Wurfpech, während bei uns alles geklappt hat. Aber dass wir verdient gewonnen haben, daran gibt es keine Zweifel“, erwartet er nun ein Duell auf Augenhöhe.

Bei Viernheim ist man natürlich auf Wiedergutmachung aus, will sich für die Schlappe aus dem Hinspiel revanchieren. Dabei kann auch das Team von Trainerin Steffi Dietrich mit Rückenwind ins Derby gehen, hat auch ihr letztes Spiel vor zwei Wochen gegen Oftersheim/Schwetzingen gewonnen. Allerdings nur mit 22:19 und damit nicht so dominant wie die Heddesheimerinnen. me

