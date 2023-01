Wie der Handball-Bundestrainer bei der WM die Rhein-Neckar Löwen kopiert

In Nationalmannschaften ist immer gerne die Rede von einer Blockbildung. Viele Spieler aus einem Verein, das bringt gewisse Vorteile mit sich. Vor allem dann, wenn die Vorbereitung auf ein Turnier recht kurz ist. Was im Prinzip für jede Handball-WM oder -EM gilt. Umso schöner ist es in diesem konkreten Fall für

...