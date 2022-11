Wegweisende Partie

Großsachsen. Der Druck auf die Badenliga-Handballerinnen der HG Saase steigt: Im Heimspiel am Samstagabend (20 Uhr, Sachsenhalle) ist ein Sieg fast schon Pflicht, will man nicht frühzeitig den Anschluss verlieren. Als punktloses Schlusslicht hat die HG von Trainer Branko Dojcak den Vorletzten TSV Malsch (2:8 Punkte) zu Gast.

Am vergangenen Wochenende zeigte Saase trotz der 18:26-Niederlage in Nußloch ansteigende Form, schaffte es aber nicht, die gute Leistung aus der ersten Hälfte, als die HG ebenbürtig war, über 60 Minuten abzurufen. „Das muss jetzt eindeutig besser werden“, fordert Dojcak mehr Konstanz im Spiel. Allerdings sieht es personell nach wie vor nicht gut aus. So wird die verletzte Kristina Bauer weiter fehlen, hinter Pauline Rahn und Hannah Gölz stehen noch Fragezeichen.

Große Aufgabe für Heddesheim

Vor einer hohen Hürde steht die SG Heddesheim, die am Samstag (17.30 Uhr) die TSG Wiesloch empfängt. Die Gäste haben ihre vergangenen drei Spiele klar gewonnen und befinden sich in der Spitzengruppe, während die Heddesheimerinnen zuletzt mit dem deutlichen 14:24 bei Oftersheim/Schwetzingen einen Rückschlag erlebten.

Mit Tabellenplatz fünf ist das Team von Trainer Marcus Otterstädter aber im Soll. „Für mich ist Wiesloch nach dem verpassten Aufstieg im letzten Jahr wieder ein Favorit. Wenn wir aber einen guten Tag erwischen und es personell wieder besser aussieht, sind wir nicht chancenlos“, meint der SGH-Coach. me