Wegen Corona: Dubois hört auf

Mannheim. Faustdicke Überraschung bei den Badenliga-Handballern des TV Friedrichsfeld: Der langjährige Trainer Marco Dubois hat vor dem Auswärtsspiel am Samstagabend (19.30 Uhr) beim TV Hardheim seinen Rücktritt erklärt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit 2018 stand Dubois auf der Kommandobrücke des TVF, am Mittwochabend unterrichtete er die Abteilungsleitung vom sofortigen Ende seiner Tätigkeit: „Das Ausmaß, das die Corona-Pandemie nun wieder angenommen hat, ist mit einem hohen Aufwand und Risiken verbunden, die ich mit der Verantwortung gegenüber meiner Familie und meiner Gesundheit nicht in Einklang bringen kann“, erklärte Dubois, versprach aber zugleich, dass er Friedrichsfeld weiterhin verbunden bleiben wird. „Ich danke dem TVF für das Vertrauen, das mir bei meiner ersten Trainertätigkeit im Aktivenbereich entgegengebracht wurde“, so der 33-jährige Familienvater. „Hintergrund meiner Entscheidung sind ausschließlich persönliche und keinerlei sportliche Gründe“, unterstreicht Dubois.

Lösung für Rest-Saison gesucht

Friedrichsfelds Trainer Marco Dubois hat beschlossen, sein Amt beim Badenligisten niederzulegen. © Berno Nix

Tatsächlich steht die Mannschaft mit 7:3 Punkten und bislang guten Leistungen bestens da. Entsprechend kam die Abteilungsleitung nur schweren Herzens der Bitte um eine Auflösung des Vertrags nach. „Wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Marco hat mit Leidenschaft und Ehrgeiz die sportlichen Geschicke unserer Badenliga-Mannschaft geprägt und ist zu einer Identifikationsfigur geworden. Er übergibt eine tolle Mannschaft mit einem exzellenten Teamgeist. Deswegen bedauern wir es umso mehr, dass Marco uns als Trainer nicht mehr unterstützen kann. Die Hallentür ist für ihn aber jederzeit geöffnet“, sagte Abteilungsleiter Janis Wacker zu der überraschenden Entwicklung.

Schon am Donnerstagabend hat der bisherige Co-Trainer Tobias Seel das Zepter übernommen. Der erfahrene Rechtsaußen wird vorerst als Spielertrainer fungieren und von Mannschaftsbetreuer Dirk Hindenberger unterstützt werden. „Parallel dazu suchen wir natürlich nach einer Lösung für den Rest der Saison. Wie diese aussehen wird, ist noch völlig offen“, so Janis Wacker.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Samstag in Hardheim

Trotz der unerwarteten Entwicklung schauen die Friedrichsfelder mit Zuversicht auf das schwere Auswärtsspiel am Samstag beim Titelkandidaten Hardheim. „Natürlich ist der TVH favorisiert. Aber wir fahren nicht als Punktelieferant da hin. Wir haben uns gut vorbereitet und rechnen uns dort auch einiges aus“, so Tobias Seel vor dem Verfolgerduell: Friedrichsfeld fährt als Zweiter zum Dritten, der nach Minuspunkten (6:2) der erste Verfolger von Primus Plankstadt (10:0) ist.

Plankstadt ist im zweiten Spitzenspiel des Tages gefordert, wenn die TSG beim TSV Amicitia Viernheim (Vierter, 6:4 Punkte) am Samstagabend um 19.30 Uhr zu Gast ist. Der Viernheimer Trainer Christian Müller schiebt die Favoritenrolle erstmal Plankstadt zu, um dann aber auch gleich zu betonen: „Wir spielen zu Hause und wollen natürlich oben dran bleiben. Dazu sollten wir dieses Spiel gewinnen.“ Allerdings plagen die Südhessen personelle Probleme: Einige Spieler sind angeschlagen und im Training herrschte unter der Woche Mangel.

Bei der HG Oftersheim/Schwetzingen ist am Sonntag (17 Uhr) die SG Heddesheim gefordert. Dort soll nun endlich der zweite Saisonsieg eingefahren werden, um den Anschluss an das Mittelfeld nicht zu verlieren. me