Warten auf grünes Licht

Biblis/Lampertheim. Nachdem bereits am Freitag das Spiel der FSG Biblis/Gernsheim in der Frauenhandball-Bezirksoberliga bei der HSG Dornheim/Groß-Gerau wegen eines positiven Corona-Tests bei den Bibliserinnen abgesagt werden musste, wurde am Samstag auch die A-Liga-Partie der FSG Lola bei der HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten vom Spielplan genommen. „Bei Rüsselsheim gibt es aktive Corona-Fälle, sodass sie die Absetzung beantragt haben“, erklärt FSG-Trainer Dieter Petermann. Ein neuer Termin für das Spitzenspiel steht noch nicht fest. Damit geht es für die Lolas in der Mission Aufstieg am Sonntag mit dem Heimspiel bei der TGB Darmstadt II weiter.

Das nächste Spiel der FSG Biblis/Gernsheim ist indes schon auf Mittwochabend (20.30 Uhr) terminiert. Dann kommt der Vorletzte TV Siedelsbrunn zum Schlusslicht. Ob diese Partie tatsächlich stattfindet, ist allerdings noch offen, denn auch die Odenwälderinnen mussten am Wochenende ihr Spiel gegen Heppenheim wegen Corona-Infektionen in der Mannschaft absagen. Entsprechend bleibt abzuwarten, ob beide Seiten rechtzeitig grünes Licht geben können. me