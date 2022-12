Vorzeitig in den Urlaub

Lampertheim. Vorzeitig in die Weihnachtspause verabschiedeten sich die Bezirksoberliga-Handballerinnen der FSG Lola. Eigentlich sollten sie am Sonntagabend noch das Heim-Derby gegen den SV Erbach bestreiten, doch als sich am Sonntagmorgen die nächsten beiden Spielerinnen bei Trainer Dieter Petermann krank abmeldeten, zog dieser die Reißleine. „Das machte absolut keinen Sinn mehr“, erklärte er.

Da die Erbacherinnen der Anfrage auf kurzfristige Verlegung zustimmten, wurde die Partie von der Spielleitenden Stelle abgesetzt. „Jetzt müssen wir einen Nachholtermin finden. Wahrscheinlich wird das in der zweiten Januarhälfte sein“, sagt Petermann und rechnet damit, dass an einem Werktag gespielt wird.

Was die Planung der Trainingspause angeht, will der Coach nun abwarten, wie die Rückmeldungen aus der Mannschaft sind. „Es macht vielleicht wirklich Sinn, sofort in die Pause zu gehen, damit sich auch die ganzen angeschlagenen Spielerinnen auskurieren können“, geht Petermann erst in der zweiten Woche des neuen Jahres von gemeinsamen Übungseinheiten aus – und damit erst wenige Tage vor dem ersten Spiel der Rückrunde, das für Sonntag, 15. Januar 2022, gegen den TV Siedelsbrunn terminiert ist. me