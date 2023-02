Lampertheim. Das sollte kein Stolperstein werden: Die Handballer des TV Lampertheim fahren am Sonntag (16 Uhr) als haushoher Favorit zum Tabellenschlusslicht der Bezirksliga A, der SG Egelsbach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Im Vorbeigehen gewinnen wir nicht. Die nötige Ernsthaftigkeit müssen wir schon mitbringen. Aber tatsächlich wäre alles andere als ein Sieg eine riesengroße Enttäuschung“, will TVL-Trainer Achim Schmied eigentlich keinen Gedanken an einen Ausrutscher verschwenden.

TG Biblis im Hinterkopf

Egelsbach hat bislang erst einen einzigen Sieg eingefahren, den aber am zweiten Spieltag gegen den TV Büttelborn, gegen den die Spargelstädter zuletzt mit 25:30 unterlagen. „Das sollte uns schon ein Stück weit Warnung sein. Aber wir wollen Egelsbach auch nicht starkreden“, so Schmied, der einzig eine mögliche Unterstützung der SG-Reserve aus der eigenen ersten Mannschaft als Problem ansieht. „Bislang kam keine Verstärkung von oben runter. Hoffen wir mal, dass das auch am Wochenende so bleibt“, sagt der TVL-Coach, der aber nicht ernsthaft mit Akteuren aus der Landesliga rechnet. Immerhin steckt Egelsbach dort als Tabellenzweiter noch mitten im Meisterschaftskampf.

Mehr zum Thema Handball-A-Liga TVL hat freien Sonntag Mehr erfahren Handball, A-Liga Biblis mit Mut und Spielermangel Mehr erfahren

Im Heimspiel gegen das Schlusslicht setzte sich Lampertheim im Oktober in überzeugender Manier mit 43:22 durch. Dass es diesmal wieder so deutlich wird, glaubt Schmied indes nicht. Der Grund dafür ist die derzeit fehlende Spielpraxis. Seit dem 10. Dezember haben die Spargelstädter erst eine Partie absolviert – die 25:30-Niederlage gegen Büttelborn.

Am vergangenen Wochenende bekam man die Punkte gegen Mörfelden kampflos und nun muss man nahezu von null auf hundert durchstarten. „Viel wird davon abhängen, wie wir ins Spiel starten und dass wir schnell einen Rhythmus reinbekommen“, meint der Trainer, der bis auf Wim Größler, der im Urlaub weilt, alle Akteure an Bord hat. Max Griesheimer musste zwar mit dem Training krankheitsbedingt aussetzen, sollte für Sonntag aber rechtzeitig wieder fit sein.

Ein erfolgreiches, gutes Auswärtsspiel wäre für die Lampertheimer auch mit Blick auf das Nachholspiel am kommenden Donnerstag Gold wert. Denn dann geht es abends um 19.30 Uhr zu Hause gegen die TG Biblis. Und auch wenn die ganz große Rivalität nicht mehr vorhanden ist, weiß Achim Schmied: „Dieses Spiel will niemand verlieren und sich die nächsten Monate Sprüche von der anderen Seite anhören.“ me