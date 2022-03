Von der Skipiste direkt auf die Platte

Lampertheim. Geht noch etwas für den TV Lampertheim? Nach den jüngsten Ergebnissen hat sich für die Bezirksoberliga-Handballer aus der Spargelstadt tatsächlich noch einmal eine Tür in Richtung Aufstiegsrunde geöffnet. „Wenn wir zwei unserer drei letzten Spiele in der einfachen Runde gewinnen, dann könnte es doch noch für Platz sieben reichen“, ist selbst TVL-Trainer Achim Schmied überrascht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch weder hat Lampertheim es selbst in der Hand noch sind die ausstehenden Partien Selbstläufer: Am Sonntag um 12 Uhr müssen die Spargelstädter als Tabellenelfter zum Zehnten, der TGB Darmstadt, danach steht das Heimspiel gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter Rüsselsheim un an, ehe am letzten Spieltag noch die ESG Erfelden (9.) nach Lampertheim kommt.

„Ich denke, die Konkurrenz vor uns hat schwere Aufgaben und wird kaum noch Punkte holen. Diese Chance sollte bei uns noch einmal zusätzliche Kräfte freisetzen“, hofft Schmied, dass sich seine Mannschaft in Darmstadt von ihrer besten Seite präsentiert. Fehlen wird allerdings Kreisläufer Benjamin Eschenauer, der mit seiner Knieverletzung wohl noch länger pausieren muss. „Es muss glücklicherweise nichts operiert werden, aber es dauert einfach“, so Schmied. Hinter Felix Nieter steht krankheitsbedingt noch ein Fragezeichen, alle anderen Spieler sollten an Bord sein, wenngleich das Training in dieser Woche nicht ideal lief. „Fünf meiner Jungs waren Skifahren. Aber das war schon lange geplant und erst danach haben wir dann das Darmstadt-Spiel auf dieses Wochenende gelegt. Zum Spiel sind sie alle wieder da“, erklärt der Übungsleiter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Während sich die Lampertheimer noch zwischen Auf- und Abstiegsrunde bewegen, wurden für die Zukunft Nägel mit Köpfen gemacht. Achim Schmied, der seit 2017 das Traineramt beim Bezirksoberligisten inne hat, wird auch in der kommende Runde auf der Kommandobrücke stehen. In Gesprächen zwischen Abteilungsleitung und Mannschaft hat man dem erfahrenen Coach das Vertrauen ausgesprochen. „Es freut mich, dass die Jungs weiter mit mir arbeiten wollen“, so Schmied.

Kader bleibt wohl zusammen

Auch was den zukünftigen Kader angeht, wird es wohl nur wenige Veränderungen geben: „Im Großen und Ganzen werden wir zusammenbleiben“, freut sich der Trainer, der aber auch kein Hehl daraus macht, dass er für die kommende Saison gerne noch Ergänzungen hätte: „Wir sind hier in Lampertheim wirklich gut aufgestellt, was junge Spieler aus der eigenen Jugend angeht“, findet er, „aber es wäre schon wünschenswert, wenn wir noch eins, zwei erfahrene Akteure dazubekommen könnten, die Führungsqualitäten haben.“ Ohne solche Verstärkungen sieht Schmied seine Mannschaft zwar ganz ordentlich aufgestellt, „doch insgesamt müssten wir sicherlich etwas kleinere Brötchen backen“, sieht er eher die zweite als die erste Tabellenhälfte, betont aber auch: „Die jungen Spieler wachsen auch in die Aufgaben hinein und werden perspektivisch Führungsaufgaben übernehmen können. Es wird aber auf alle Fälle noch etwas dauern.“

Um den begonnenen Umbruch der Mannschaft voranzutreiben, wäre auch die Qualifikation für die Aufstiegsspiele ein Meilenstein. Schließlich könnte der TVL dann ohne Druck sich mit den stärksten Teams der Liga messen. „Das wäre für die Weiterentwicklung sicherlich besser, als eine nervenaufreibende Abstiegsrunde“, ist Schmied überzeugt. Ob es dazu reicht? Nach diesem Wochenende wird man schon wieder etwas schlauer sein. me

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3