Volles Risiko zahlt sich aus

Lampertheim. Es war ein Spiel, das mit offenem Visier geführt wurde, tempo- und torreich und am Ende durfte die FSG Lola über einen knappen, aber unterm Strich nicht unverdienten 36:34 (17:19)-Erfolg im Bezirksoberliga-Spiel bei der HSG Dornheim/Groß-Gerau jubeln.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Lohn für die tolle Moral und den unbändigen Willen der Handballerinnen von Trainer Dieter Petermann: Sie übernahmen die Tabellenführung. „Jetzt schauen wir mal, wie sich das Klassement entwickelt, während wir vier Wochen spielfrei sind“, meint Petermann, schiebt aber mit Blick auf die Konkurrenten HC VfL Heppenheim und HSG Bieberau-Modau gleich nach: „Übermütig werden wir ganz sicherlich nicht. Es ist eine sehr schöne Momentaufnahme für uns als Aufsteiger, aber es sind erst fünf Spiele absolviert und wir haben noch richtig schwere Gegner vor uns. Da muss man in jedem Spiel seine Leistung abrufen.“ Schon bei Dornheim/Groß-Gerau waren die Lolas kurz vor ihrer zweiten Saisonniederlage: Sie lagen nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte, in der die Gastgeberinnen meist knapp vorlegten, in der 37. Minute schon mit sechs Toren zurück.

Umstellungen zeigen Wirkung

„In dieser Phase waren wir in der Deckung nicht gut“, gab der FSG-Trainer zu. Er stellte die Defensive etwas um, bekam damit den wurfgewaltigen HSG-Rückraum besser in den Griff und nach dem 22:28 (43.) kämpfte sich die Spielgemeinschaft aus Lorsch und Lampertheim Tor um Tor wieder heran. Beim 29:29 (51.) war der Ausgleich geschafft. „Dann bin ich noch einmal volles Risiko gegangen“, erklärt Dieter Petermann.

Er wechselte gleich drei neue Spielerinnen für die Schlussphase ein und hatte damit Erfolg. Selina Bornschein, Jasmin Horner und Nadine Gärtner trafen und sorgten dafür, dass die Lolas sich über 33:30 (55.) und 33:33 in einer packenden Schlussphase noch den 36:34-Sieg holten. „Unterm Strich war es wieder eine tolle Mannschaftsleistung. Meine Spielerinnen haben nie aufgesteckt und in der Schlussphase hatten wir dann den längeren Atem“, freute sich Petermann.

FSG-Tore: Vanessa Ehret (8), Selina Bornschein (7), Katrin Grieser (5/3), Nadine Gärtner (4), Nadine Koob (3), Vanessa Moßgraber, Janna Brötzmann, Ronja Schmidt (je 2), Nina Kornmann, Jasmin Horner, Marie Hafner (je 1). me