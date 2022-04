Viernheimer Hypothek

Viernheim. „Vier Tore sind machbar, aber auch kein Selbstläufer“, so lautete das Fazit von Christian Müller, Trainer des Handball-Badenligisten TSV Amicitia Viernheim, nach der 20:24 (10:13)-Niederlage im ersten Halbfinale um die Badenliga-Meisterschaft beim TV Knielingen.

„Das wird im Rückspiel am Samstagabend eine richtig harte Nuss. Aber wir sind jetzt soweit gekommen, jetzt wollen wir auch ins Endspiel“, gibt sich Müller kämpferisch. Verärgert zeigte er sich über den verpatzten Start seiner Mannschaft, die schnell mit 2:8 (13.) hinten lag: „Wir haben undiszipliniert begonnen.“

In der Folge stabilisierte sich Viernheim zwar, stand besonders im Spiel Sechs-gegen-Sechs sicher in der Deckung, aber im Angriff und im Umschaltspiel leistete man sich ungewohnt viele technische Fehler. „Wir haben Knielingen immer wieder zu leichten Toren eingeladen“, so Müller, dessen Team auch direkt nach dem Seitenwechsel wieder Fehler fabrizierte.

Erst nach dem 15:22 (42.) fing sich der TSV Amicitia wieder, holte Tor um Tor auf, auch weil Dennis Hoffmann das Viernheimer Tor regelrecht vernagelte. Zuvor war Marius Walther zwischen den Pfosten, machte seine Sachse durchaus gut, „aber ich wollte einfach noch einmal einen Akzent setzen und das hat super funktioniert. Es war Wahnsinn, was Dennis alles gehalten hat“, lobte Müller seine Keeper. Im Rückspiel sollte dann auch wieder Linkshänder Ernst Mantek mit dabei sein, der diesmal krankheitsbedingt passen musste und im rechten Rückraum schmerzlich vermisst wurde. „Aber auch wenn wir komplett sein sollten: Wir starten mit einem 0:4 und müssen deutlich konzentrierter agieren, als heute hier“, richtete Christian Müller den Blick nach vorne.

Eppelheim – SG Heddesheim 21:29

„Das war heute ein sehr gutes Spiel von uns. Herausragend war aber Philipp Badent im Angriff“, meinte Heddesheims Trainer Mario Donat nach dem Acht-Tore-Sieg im Hinspiel. „Das ist eine gute Ausgangsposition. Aber noch haben wir nichts erreicht“, betont der Coach, dass nur die erste Etappe erreicht ist.

Am kommenden Wochenende wartet das Rückspiel – und sollte die SGH sich in diesem Doppelvergleich durchsetzen, geht es danach gegen den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Stutensee und Hockenheim um den Klassenerhalt.

„Wir müssen jetzt weiter Vollgas geben“, so Donat. In Eppelheim lobte er den unbedingten Willen zum Sieg bei seinen Spielern: „Sie haben sich in der Abwehr regelrecht zerrissen. Das war ganz großer Kampf“, lobte der Trainer die Mentalität seines Kaders. Die Grundlage zum Acht-Tore-Polster legten die Heddesheimer sogar in Unterzahl, die sie in der Schlussphase der Partie mit 2:0 gewannen und sich entscheidend absetzten. me