Viernheim will Wiesloch ärgern

Viernheim. Mit einer Bürde von vier Toren fahren die Handballerinnen des TSV Amicitia Viernheim am Samstag zum Halbfinal-Rückspiel um den Oberliga-Aufstieg zur TSG Wiesloch. Nach dem 24:28 in eigener Halle sind die Südhessinnen nun krasse Außenseiterinnen, aber kampflos will sich das Team von Trainerin Steffi Dietrich nicht geschlagen geben. „Wir fahren dorthin, um den Aufstiegsfavoriten noch einmal zu ärgern“, stellt auch TSV-Amicitia-Spielerin Eva-Marie Gössel unmissverständlich klar.

Der Druck liegt indes eindeutig bei der Mannschaft von TSG-Coach Frank Gerbershagen, während die Viernheimerinnen mit dem Erreichen des Halbfinals ihr Saisonziel schon mehr als erreicht haben. Sollte nach dieser Partie die Runde beendet sein und der Einzug ins Finale verwehrt bleiben, wäre dies für Dietrich, die noch einmal auf ein spannendes Spiel bis zum Ende hofft, kein Beinbruch. me

