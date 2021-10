Viernheim will mehr

Großsachsen/Viernheim. Zwei Mannschaften, deren Leistungsvermögen noch nicht einzuschätzen ist, treffen am Samstagabend (18 Uhr) in der Sachsenhalle in Großsachsen aufeinander: Zum Frauen-Badenliga-Derby empfängt die HG Saase den TSV Amicitia Viernheim. Während die Viernheimerinnen nach großem Kampf ihren Saisonauftakt mit 23:21 gegen Rot gewannen, gab Saase ebenso alles und wurde beim 22:22 bei der HG Oftersheim/Schwetzingen mit einem Punkt belohnt.

„Es war ganz wichtig für uns, dass wir am Ende das Unentschieden gerettet haben. Für meine jungen Spielerinnen bringt das Selbstvertrauen“, erklärt Coach Branko Dojcak, sieht sein Team gegen Viernheim aber als klarer Außenseiter: „Wichtig wird sein, dass wir uns auf uns und unsere Leistung konzentrieren und diese weiter stabilisieren.“

Susanne Wolf ist zurück

Viernheims Trainerin Stefanie Dietrich sah gegen Rot ebenfalls einige gute Ansätze, aber auch noch zu wenig Konstanz. Bei der HG Saase soll aber gepunktet werden, um frühzeitig die Weichen für einen Platz unter den ersten Drei in der Sechsergruppe zu stellen – und damit in Richtung Aufstiegsrunde. Mit dabei sein wird nach ihrem Urlaub nun auch Susanne Wolf, die in Angriff und Abwehr eine Bereicherung ist. Damit läuft Viernheim in Bestbesetzung auf.

Erst in der kommenden Woche startet dann auch die SG Heddesheim in die Runde. me

