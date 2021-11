Viernheim will auch im Rückspiel siegen

Viernheim. Nach drei Wochen Pause sind am Samstagnachmittag (16.30 Uhr) die Badenliga-Handballerinnen des TSV Amicitia Viernheim wieder gefordert. Auch wenn die Südhessinnen mit 5:3 Punkten beim TSV Rot (0:4) in der Favoritenrolle sind, ist die Aufgabe alles andere als einfach. Das haben die Viernheimerinnen selbst erlebt, als sie das Hinspiel in eigener Halle gegen den TSV gerade einmal mit 23:21 gewonnen haben. Jetzt also das Rückspiel – und weiter geht es darum, Punkte zu sammeln, um nach Ende der kurzen Runde unter den ersten Drei der fünf Teams zu stehen, um nicht in die Abstiegsspiele zu müssen. Ein zweiter Sieg gegen Rot wäre schon ein großer Schritt nach vorne. me

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1