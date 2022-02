Viernheim unterstreicht Ambitionen

Mannheim. Das Nachholspiel in der Handball-Badenliga zwischen dem TSV Amicitia Viernheim und der SG Heddesheim wurde am Mittwochabend zu einer klaren Angelegenheit für die favorisierten Südhessen: Mit 32:23 (14:13) gewannen die Viernheimer und haben damit einen weiteren Schritt in Richtung Aufstiegsspiele gemacht. Aber unzufrieden war SGH-Trainer Mario Donat trotz der Niederlage nicht. Und am Sonntag (17.30 Uhr) haben die Heddesheimer im nächsten Derby gegen den TV Friedrichsfeld schon wieder die Gelegenheit zu punkten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Meine Jungs haben nicht enttäuscht. Im Gegenteil: Sie haben alles gegeben. Aber mit nur sieben Feldspielern geht einfach irgendwann die Luft aus“, bilanzierte Donat, der mit einem Mini-Kader antreten musste. Sein Gegenüber, Viernheims Coach Christian Müller, sah seine Mannschaft „schon deutlich überlegen“. Einig war man sich, dass die Niederlage am Ende um ein paar Tore zu hoch ausgefallen ist.

In der ersten Hälfte lief die SGH ständig einem Rückstand hinterher, ließ sich aber nicht abschütteln und blieb bis zum 13:14 zur Pause dran. Zur zweiten Hälfte brachte Viernheims Coach Torhüter Dennis Hoffmann für Marius Walter und bewies damit ein glückliches Händchen: „Dennis hat überragend gehalten“, lobte Müller. Zudem zeigte sich Felix Hildenbeutel in Angriff und Abwehr in bestechender Form. Mit einem Zwischenspurt vom 21:19 zum 27:19 (49.) sorgte der TSV Amicitia schließlich für klare Verhältnisse.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Direkt nach dem Spiel richtete Mario Donat den Blick schon wieder nach vorne auf das Heimspiel gegen Friedrichsfeld: „Leider wird sich die personelle Situation nicht verbessern“, muss der SGH-Trainer erneut mit einem Mini-Kader auskommen: „Dass wird ein Ritt auf der Rasierklinge.“ Als chancenlos sieht er seine Mannschaft aber nicht: „Wir sind zu Hause und da werden wir wie in den vergangenen Wochen wieder alles in die Waagschale werfen.“

Bei den Friedrichsfeldern hat man großen Respekt vor Heddesheim. „Unterschätzen werden wir die SGH nicht. Die Mannschaft hat sich in den letzten Monaten stabilisiert und auch in der Tabelle einen Schritt nach vorne gemacht“, meint TVF-Sprecher Florian Kuhn. Für die Friedrichsfelder spricht, dass sie personell wieder besser besetzt sind, nachdem einige Spieler aus der Corona-Quarantäne zurückgekehrt sind. „Wenn wir Platz vier und damit die Aufstiegsspiele erreichen wollen, dann ist das ein Spiel, das wir gewinnen sollten“, betont Kuhn die Bedeutung des Derbys.

Um wichtige Punkte geht es auch für den TSV Amicitia Viernheim am Sonntag (16 Uhr) beim Schlusslicht Eppelheim. „Man muss den Gegner ernst nehmen, aber wir haben schon den Anspruch und auch den Druck, dort zu gewinnen“, stellt Trainer Christian Müller klar und will „so früh wie möglich die Teilnahme an den Aufstiegsspielen eintüten“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

TSV Amicitia: D. Hoffmann, Walter – Willner (4), Unger (2), Hassanien (3), Hildenbeutel (4), Mehl (9), Gröger (4/4), van Marwick (2), Mantek, Müller, Medler (4).

SGH: Wilkening, Röhling – R. Hoffmann (1), Stephan (2), Kettner (1), Hindrichs (6), Bauer (7), Abt, Walzenbach (3), Badent (3). me