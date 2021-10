Viernheim quittiert erste Niederlage

Viernheim. Das Spitzenspiel der Handball-Badenliga war nichts für schwache Nerven. Beim TV Hardheim unterlag der bis dahin verlustpunktfreie TSV Amicitia Viernheim mit 25:26 (13:12), nachdem er zweieinhalb Minuten vor dem Ende noch 25:24 geführt hatte. „Ein Unentschieden wäre verdient gewesen. Aber wir sind weit davon entfernt, mit hängenden Köpfen nach Hause zu fahren: Das war eine Top-Leistung von beiden Seiten“, bilanzierte Ralf Schaal, Sportlicher Leiter der Südhessen.

Früh war zu erkennen, dass dies ein Torhüter-Spiel werden würde: Die Keeper auf beiden Seiten waren überragend, parierten Konter und freie Chancen, nahmen aus dem Rückraum beste Würfe weg. Bei Viernheim stand Marius Walter bis zur 40. Minute im Gehäuse, machte dann nach zwei unglücklichen Gegentreffern für Dennis Hoffmann Platz, der an die bis dahin herausragende Leistung Walters anknüpfte.

Viernheim erwischte vor der stimmungsvollen Kulisse in Hardheim einen perfekten Start, führte 4:0 (6.) und lag beim 11:8 (22.) noch mit drei Toren vorne. Doch dann kamen die Gastgeber heran, egalisierten zum 12:12 (28.) und von da an entwickelte sich eine Partie auf des Messers Schneide. In den letzten beiden Minuten hatte Hardheim das nötige Glück, drehte den 24:25-Rückstand zum 26:25-Sieg, da Viernheim in den letzten 20 Sekunden nicht mehr den finalen Treffer zum verdienten Remis setzen konnte. „Das war am Ende ärgerlich, kann aber passieren. Kein Vorwurf an die Jungs“, meinte Viernheims Coach Christian Müller.

Oft./Schw. – Friedrichsfeld 27:26

„Wenn wir nur etwas konsequenter sind, gewinnen wir das Spiel“, ärgerte sich TVF-Trainer Marco Dubois über die vergebenen Punkte. Als letztes und bestes Beispiel dient der von Alexander Schreiber vergebene Strafwurf 70 Sekunden vor dem Ende. „Kein Vorwurf an ihn, schon zuvor haben wir viel zu viele gute Chancen ausgelassen“, moniert Dubois. Tatsächlich war es in der ersten Hälfte noch die Deckung, die keinen Zugriff auf den Oftersheimer Angriff bekam. „Da lief es vorne noch gut“, fand der Coach. „Nach der Pause war es dann genau umgekehrt: Da haben wir richtig gut gedeckt, aber vorne zu oft falsche Entscheidungen getroffen“, so Dubois, dessen Team dennoch mit 25:24 (51.) führte: „Dann haben wir in den letzten neun Minuten nur noch ein Tor gemacht – das war natürlich zu wenig.“

Eppelheim – SG Heddesheim 28:25

„Es war ein Schritt nach vorne“, meinte SGH-Trainer Mario Donat nach der dritten Niederlage im dritten Spiel. „Wir haben heute über weite Strecken gut mitgehalten, aber unsere Deckung war nicht gut genug, um hier zu punkten“, bilanzierte der Coach, der zudem auf den verletzten Philipp Badent verzichten musste und kurz nach der Pause auch noch auf Jonas Bauer nach seiner dritten Zeitstrafe. „Damit fehlten in der Abwehr ganz wichtige Spieler“, so Donat, der zudem mit der Chancenverwertung nicht zufrieden war. Dennoch: Die SGH hielt bis zum 22:23 (48.) mit, erst danach riss der Faden. me