Viernheim ohne Chance

Viernheim. Neidlos anerkennen mussten die Handballerinnen des TSV Amicitia Viernheim die Überlegenheit der TSG Wiesloch: Im Halbfinale um die Badenliga-Meisterschaft unterlagen die Südhessinnen eine Woche nach dem 24:28 in eigener Halle nun auch in Wiesloch und hatten beim 24:35 (11:19) nicht den Hauch einer Chance. Allerdings schmerzt diese Niederlage und die verpasste Final-Teilnahme kaum, schließlich hatte das Team von Trainerin Steffi Dietrich mit dem Erreichen der Aufstiegsrunde schon das Saisonziel erreicht. Wiesloch erwischte den besseren Start, führte nach zwölf Minuten mit 12:3 und hatte damit den Widerstand Viernheim schon gebrochen. Allerdings hatte der TSV Amicitia zu diesem Zeitpunkt auch schon drei Strafwürfe vergeben und konnte eine doppelte Überzahl nicht nutzen.

HG Saase – Königshofen/S. 26:27

Für die Bergsträßerinnen wird die Luft in der Abstiegsrunde der Badenliga immer dünner: Durch die bittere und absolut vermeidbare Heimschlappe bleibt das Team von Trainer Branko Dojcak Vorletzter und damit auf einem Abstiegsplatz. Im Vorfeld hatte der erfahrene Trainer die Partie noch richtungsweisend genannt, mit der früheren Bundesliga-Spielerin Claudia Schückler konnte er wieder einmal eine Überraschung aus dem Ärmel zaubern, aber unterm Strich hat es nicht gereicht. Nach dem 19:23 (40.) nahm Schückler das Heft in die Hand uns stellte mit drei Treffern in Folge das 24:24 her. Doch Königshofen konterte, legte immer einen Treffer vor und erhöhte auf 27:25 (55.). Mehr als der Anschluss wollte der HG nicht mehr gelingen. me

