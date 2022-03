Viernheim kann zuschauen

Mannheim. Das war eine Punktlandung für die Handballer des TSV Amicitia Viernheim: Durch ein 22:22 (9:11)-Unentschieden im Badenliga-Nachholspiel am Donnerstagabend bei der TSG Plankstadt ziehen die Südhessen als Tabellenerster in die Aufstiegsspiele ein, können vom Zweiten Hardheim nicht mehr eingeholt werden. Das eigene letzte Spiel gegen Leutershausen wurde von der SGL indes abgesagt, da sie einen Corona-Fall haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das war für mich heute ein typisches ‘Unter-der-Woche-Spiel‘. Schön war es nicht“, meinte Viernheims Sportlicher Leiter Ralf Schaal im Anschluss an das Remis in Plankstadt. Die Südhessen kamen extrem schwer in die Begegnung, lagen mit 2:7 (12.) hinten, ehe sich die Deckung zu steigern wusste. Was allerdings nicht besser wurde, das war die Chancenverwertung. „Wir haben die besten Möglichkeiten nicht reingemacht“, haderte Schaal. So liefen die Viernheimer meist einem knappen Rückstand hinterher. Vorne lagen sie nur zweimal: Beim 20:19 (56.) und beim 22:21 in der Schlussminute. Plankstadt konterte direkt zum 22:22 und noch waren 30 Sekunden zu spielen. Der TSV Amicitia versuchte erst einmal Zeit von der Uhr zu nehmen, doch die Unparteiischen zeigten schon passives Spiel an, als Viernheims Coach Christian Müller eine letzte Auszeit nahm. Aus den verbleibenden drei Pässen wurde kein erfolgversprechender Abschluss, aber auch die Plankstädter konnten die letzten Sekunden nicht mehr nutzen, so dass es beim 22:22-Remis blieb.

Viernheims Trainer Christian Müller kann mit seiner Mannschaft für die Aufstiegsspiele planen. Die Südhessen sind vorzeitig Erster der Gruppe A. © Berno Nix

Mit diesem Resultat kann auch der TV Friedrichsfeld im Fernduell um Tabellenplatz vier ganz gut leben. Denn an der Ausgangssituation hat sich wenig geändert: Die Friedrichsfelder müssen auf einen Erfolg der SG Heddesheim, für die es auf Rang sechs und der feststehenden Abstiegsrunde um nichts mehr geht, in Plankstadt hoffen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gelingt dem Team von SGH-Coach Mario Donat am Samstag (18 Uhr) diese Überraschung, dann kann Friedrichsfeld mit einem Erfolg am Sonntag (17 Uhr) gegen Schlusslicht TV Eppelheim tatsächlich noch auf Rang vier vorrücken und damit die Teilnahme an den Aufstiegsspielen buchen.

„Die Chance dafür ist aber realistisch betrachtet eher gering“, meint TVF-Sprecher Florian Kuhn. Aber er verspricht auch: „Selbst wenn Plankstadt gegen Heddesheim gewinnen wird und damit unser Spiel gegen Eppelheim nur noch statistischen Wert hat, werden wir alles daran setzen, um uns mit einem Sieg in die Abstiegsrunde zu verabschieden. Es geht schließlich auch darum, mit Rückenwind diese schweren Spiele anzugehen“, so Kuhn.

Der letzte Spieltag vor dem Wechsel in Auf- und Abstiegsspiele ist in der Badenliga der Damen an Spannung kaum zu überbieten: Vier Mannschaften kämpfen um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde: Die HG Oftersheim/Schwetzingen (10:8 Punkte) hat als Tabellenzweiter derzeit die besten Karten, mit dem Spiel gegen den bereits qualifizierten Primus Brühl, aber auch die schwerste Aufgabe. Dahinter kommt der TSV Amicitia Viernheim (9:9 Punkte), der am Samstag um 17.15 Uhr den Tabellenfünften HG Saase (8:10) zu Gast hat. Dazwischen liegt noch die SG Heddesheim mit ebenfalls 8:10 Punkten, die das vermeintlich leichteste Spiel hat: Das Team von Trainer Marcus Otterstädter muss zum Schlusslicht TSV Rot (6:12).

Spannung bei den Damen

„Das wird eine richtig enge Kiste. Wir tun aber gut daran, uns auf uns zu konzentrieren, und gar nicht so sehr auf die Konkurrenz zu achten. Unser Ziel muss sein, in Rot zu gewinnen, was schwer genug wird“, erklärt Otterstädter, der zuletzt arge personelle Probleme hatte. „Das ist keine einfache Situation“, so der Coach, dem auch bewusst ist: „Verlieren wir in Rot, dann sind wir in der Abstiegsrunde und das auch noch mit gerade einmal zwei Punkten.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Während die SGH auf die Aufstiegsspiele nicht mehr in der eigenen Hand hat, kann Viernheim mit einem Sieg gegen Saase alles klar machen. Trainerin Steffi Dietrich erwartet ein spannendes, hitziges Derby gegen Saase und hofft, dass ihre Mannschaft in den entscheidenden Phasen kühlen Kopf und am Ende die Punkte behält. me