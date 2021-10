Viernheim erholt sich von 0:7-Lauf

Heddesheim. Der Start der SG Heddesheim in die Frauenhandball-Badenliga ging gehörig daneben: In eigener Halle unterlag das Team von Trainer Marcus Otterstädter dem TV Brühl mit 17:21 (8:11). „Auch wenn die 17 Tore im Angriff natürlich viel zu wenig sind und wir uns zu oft selbst im Weg standen, haben wir das Spiel letztlich dann doch in der Deckung verloren“, ärgerte sich der SGH-Coach. „Zumal Brühl eigentlich immer das Gleiche gemacht hat, wir es aber nicht geschafft haben, uns darauf einzustellen.“

Ein anderer Faktor war das schwache Überzahlspiel der SGH: Hier agierten die Heddesheimerinnen viel zu nachlässig und ließen trotz guter Abschlusspositionen beste Möglichkeiten liegen. „Dazu kam dann noch Wurfpech und das hat in der Summe dann zur Niederlage geführt“, so Otterstädter.

Bis zum 6:7 (21.) war die SGH ebenbürtig, dann geriet Heddesheim zur Pause mit 8:11 ins Hintertreffen. Nach dem 10:13 (37.) gelang beim 14:14 (47.) wieder der Ausgleich, doch in der Schlussphase verlor Heddesheim erneut den Faden. „Diese Niederlage war unnötig“, brachte es der Trainer anschließend auf den Punkt. Jetzt hat er noch einmal drei Wochen Zeit, an ein paar Stellschrauben zu drehen, ehe es am 7. November mit dem Derby gegen die HG Saase weitergeht.

Viernheim – HG Oft./Schw. 21:18

Mit viel Kampfgeist holten sich die Südhessinnen in ihrem dritten Spiel die Punkte vier und fünf. Allerdings musste das Team von Trainerin Steffi Dietrich hart kämpfen, ehe der Sieg in trockenen Tüchern war. Nach der 8:5-Führung (24.) kassierte der TSV Amicitia einen üblen 0:7-Lauf und lag nach 35 Minuten mit 8:12 zurück. Dietrich nahm eine Auszeit, stellte ihre Mannschaft noch einmal neu ein und ihre Worte fruchteten: Die HG-Serie beantwortete Viernheim mit vier Toren zum 12:12 (40.). Beim 16:13 (48.) führte Viernheim dann mit drei Treffern. Es blieb aber bis in die Schlussphase hinein eng. Erst nach dem 19:18 (55.) gelang es den Gastgeberinnen, mit Treffern von Elisa Leusmann und Meike Wegerle zum 21:18-Endstand den Sieg fix zu machen. me

