Verletzung überschattet tolles Spiel

Groß-Rohrheim. Eine couragierte Leistung hat der Handball-Landesligist TV Groß-Rohrheim im Heimspiel gegen den Meisterschaftsfavoriten und verlustpunktfreien Spitzenreiter TuS Griesheim abgeliefert. Allerdings fand das Spiel ein jähes Ende: Neun Minuten vor dem Ende knallte ein Griesheimer Spieler bei einer Offensivaktion auf den Rücken. Mit Verdacht auf eine Verletzung an der Wirbelsäule musste er schon vor Ort medizinisch versorgt werden. „Das waren Bilder, die man nicht sehen möchte“, war auch TVG-Trainer Tim Borger geschockt. In der Folge entschied man gemeinsam, dass Spiel abzubrechen. Es wird allerdings mit dem Endstand von 22:29 (13:18) in die Wertung eingehen.

„Nach so einem Vorfall und einer so langen Unterbrechung hätte es keinen Sinn gehabt, das Spiel fortzusetzen“, so Borger, der den Abbruch als „sportlich fair und alternativlos“ ansieht: „Das würde ich mir umgekehrt auch wünschen, wenn es einen Spieler von uns betreffen würde.“

Das vorzeitige Ende darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Groß-Rohrheimer gegen die überragend besetzten Gäste eine ganz starke Leistung an den Tag legten. „Wir haben Griesheim das Leben schon schwer gemacht. Wenn wir nicht noch vier, fünf sehr gute Chancen leichtfertig vergeben, wird es noch etwas enger“, war Borger mit der Leistung seiner Mannschaft sehr zufrieden: „Die Jungs haben einen super Kampf abgeliefert und gegen den Spitzenreiter Herz gezeigt.“

Der Trainer ist sich sicher: Wenn solch eine Leistung regelmäßig abgerufen werden würde, müsste man sich über die Punkteausbeute keine Sorgen machen. „Aber wir sind noch nicht in der Lage, immer so gut aufzutreten und deshalb haben wir auch nur 3:9 Punkte“, so Borger. „Aber wir arbeiten daran, diese Qualität öfter zeigen zu können.“

Auch Griesheims Trainer Ibo Ücel zollte den Groß-Rohrheimern Respekt für die gezeigte Leistung und attestierte den Gastgebern großes Potenzial: „Sie werden noch viele Punkte sammeln.“

Stets knapper Rückstand

Dabei wurde der TVG kalt erwischt, lag nach fünf Minuten schon 2:6 hinten. Doch mit zunehmender Dauer und einem überragenden David Wägerle im Tor, der nach über zweijähriger Pause ein glänzendes Comeback feierte, kämpfte sich Groß-Rohrheim in die Partie und hielt ab dem 5:8 (10.) immer den Anschluss. Allerdings: Näher als auf drei Treffer ließ Griesheim die Gastgeber nie herankommen. Es wirkte so, als würde der Tabellenführer den TVG an der langen Leine lassen und immer dann, wenn es sein muss, eine Schippe drauflegen. Umgekehrt war es aber auch so, dass Groß-Rohrheim bei Drei-Tore-Rückständen es allzu häufig verpasste, eine gute Chance zu verwandeln. So lief man stets dem knappen Rückstand hinterher.

„Wir haben nie aufgegeben, schafften aber auch nicht den direkten Anschluss“, bilanzierte Borger, der neben Torhüter David Wägerle noch Till Haas aus einer insgesamt starken Teamleistung hervorhob: „Er war heute auf der Rückraum-Mitte-Position ein echter Taktgeber. Er hat das Spiel beruhigt, aber dann wieder das Tempo angezogen und auch selbst Nadelstiche gesetzt.“

Jetzt gilt es für die Groß-Rohrheimer am kommenden Sonntag noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren und beim TSV Pfungstadt möglichst zu punkten. Mit einer ähnlichen Leistung wie gegen Griesheim, sollte beim punktgleichen Vorletzten etwas zu holen sein.

TVG-Tore: Niklas Fries, Till Haas (je 7/2), Anthes (3), Sebastian Haas (2), Heß, David Wägerle, Jan Fries (je 1). me