Verbessert und doch verloren

Groß-Rohrheim. Sie haben das Handballspielen doch noch nicht verlernt. Die Spieler des Landesligisten TV Groß-Rohrheim unterlagen zwar in der Abstiegsrunde der MSG Umstadt/Habitzheim II mit 30:33 (13:19), zeigten aber in der zweiten Hälfte eine starke Leistung und bewiesen im vorletzten Heimspiel vor dem Gang in die Bezirksoberliga Moral. „Das sah nach der Pause wirklich gut aus“, lobte Co-Trainer Thomas Fox, der gemeinsam mit Andreas Ochs als Spielertrainer das Coaching für den beruflich verhinderten Tim Borger übernahm.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der ersten Hälfte lief es bei den Ried-Handballern noch gar nicht rund. In Angriff und Abwehr fand der TVG nicht die nötige Bindung und geriet mit 9:16 (22.) ins Hintertreffen. Die Halbzeitansprache übernahm dann Ochs, der nach seinem Comeback vor wenigen Wochen auf und neben dem Spielfeld immer mehr Verantwortung übernimmt. „Wir waren uns einig, dass wir eindeutig mehr können, als wir in der ersten Hälfte gezeigt haben“, erklärte auch Fox im Anschluss. Die Trainer forderten mehr Engagement, Aggressivität und Mut. Und tatsächlich lief es nach der Pause besser. Die Groß-Rohrheimer rackerten, beim 23:26 (49.) schien die Überraschung wieder möglich und beim 27:29 (55.) trennten die Gastgeber nur noch zwei magere Tore vom ersehnten Punktgewinn. „Leider hat es dann nicht mehr gereicht“, musste Fox erkennen: „Umstadt hat mit der großen Erfahrung, die sie im Kader haben, das schließlich noch über die Zeit gerettet. In Sachen Erfahrung und auch Cleverness waren sie uns schon voraus.“

Doch auch wenn es am drittletzten Spieltag wieder nicht zu einem Punktgewinn reichte, gab es auch einige positive Aspekte. So traf der A-Jugendliche Levi Gabel erstmals für das Männer-Team. „Er hat, obwohl eigentlich Rückraumspieler, ein richtig schönes Tor von Außen gemacht“, lobte Fox den Nachwuchsakteur, der für die kommende Runde in den Kader rutschen wird.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Und auch mit weiteren Neuzugängen ist man beim TVG in guten Gesprächen. „Namen wollen wir noch keine Nennen, aber wir werden eine Mannschaft stellen, die das Zeug dazu haben wird, in der Bezirksoberliga ein Wörtchen mitzureden“, blickt Fox in die Zukunft und ist überzeugt, dass der neue Trainer Sascha Holdefehr eine schlagkräftige Mannschaft zur Verfügung haben wird. „Aber jetzt wollen wir erst noch die letzten beiden Saisonspiele gut absolvieren und möglichst noch Punkte mitnehmen, um auch unserem jetzigen Trainer Tim Borger einen ordentlichen Abschluss zu bescheren“, so Fox. Am kommenden Samstag ist der TVG bei der TGS Niederrodenbach gefordert, ehe eine Woche später zum Saisonfinale die Offenbacher Kickers noch in die Bürgerhalle kommen werden.

TVG-Tore: Niklas Fries (13/5), Till Haas (4), Ehlert, Sebastian Haas (je 3), Ochs, Anthes (je 2), Gabel, Olf, Ryan Haas (je 1). me