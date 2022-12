Unbequeme Aufgabe

Heddesheim. Eine ganz unangenehme Auswärtsaufgabe wartet am Sonntag (17 Uhr) auf die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim. Sie müssen die weiteste Fahrt der Saison zur HG Königshofen/Sachsenflur antreten, was für SGH-Trainer Marcus Otterstädter „richtig unangenehm“ ist. Auf dem Papier ist die SGH als Dritter mit 10:4 Punkten beim Vorletzten im Taubertal, der gerade einmal 2:13 Zähler hat, zwar favorisiert. „Aber wir werden nicht in Bestbesetzung antreten können. Da muss man einfach abwarten, was möglich ist“, so der Coach, der zudem die Gastgeberinnen stärker einschätzt, als es der Tabellenstand aussagt. „Gerade zu Hause ist das ein sehr unbequemer Gegner“, warnt Otterstädter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einmal mehr nur Außenseiterchancen hat das punktlose Schlusslicht HG Saase beim Tabellenvierten TSG Wiesloch. HG-Trainer Branko Dojcak machte aber bei der jüngsten 17:26-Niederlage gegen Primus Oftersheim/Schwetzingen einen Aufwärtstrend aus und dieser soll nun fortgesetzt werden, um die Wieslocherinnen zumindest etwas zu ärgern. me