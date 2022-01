TVL will Schwung mitnehmen

Lampertheim. Die Erleichterung war Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim, am Donnerstagabend deutlich anzumerken. Seine Mannschaft gewann das Nachholspiel und Kellerduell gegen die SG Arheilgen mit 32:29 (14:13) und präsentierte sich nach zuvor drei teils deftigen Niederlagen verbessert. Bereits am Samstag geht es mit dem Spiel bei der HSG Weschnitztal weiter.

„Heute war eine Steigerung zu erkennen. Das Spiel war zwar spannend und bis zuletzt umkämpft, aber es sah wirklich nicht schlecht aus“, fand Schmied, der auch die Arheilger „gar nicht schlecht“ fand. „Sie sind auf alle Fälle besser, als es der vorletzte Tabellenplatz aussagt. Wir haben diese Runde schon gegen schlechtere Mannschaften gespielt.“

Aufstiegsrunde nicht abgehakt

Die Lampertheimer klettern mit diesem Erfolg von drittletzten Platz auf Rang neun und haben mit 6:8 Punkten sogar wieder Anschluss an die vordere Hälfte hergestellt. „Das ist alles noch extrem eng beisammen“, hat auch Schmied wieder vage Hoffnung, doch noch der Abstiegsrunde der letzten Sieben zu entgehen. Derzeit Siebter ist der SV Erbach mit 8:6 Punkten. „Ganz unmöglich ist das nicht“, so der TVL-Coach.

Gegen Arheilgen erwischte Lampertheim einen guten Start, führte 8:5 und 9:6 (18.), schaffte es aber nicht, sich weiter abzusetzen. Die Gäste hielten mit und waren beim 13:14 zur Pause auf Augenhöhe. Nach dem Seitenwechsel drückte der TVL aufs Gas, setzte sich schnell auf vier Tore ab (20:16, 38.) und hatte beim 22:17 (40.) alle Trümpfe in der Hand. „Leider haben wir es nicht geschafft, unsere Leistung konstant weiter auf die Platte zu bringen“, musste Schmied in der Folge zahlreiche individuelle Fehler ansehen, die Arheilgen in die Karten spielten.

So entwickelte sich eine spannende, umkämpfte Schlussviertelstunde. Immer wieder verkürzte die SGA auf ein Tor, aber Lampertheim legte wieder nach. Letztmals wurde es 80 Sekunden vor der Schlusssirene eng, als die Gäste den 29:30-Anschlusstreffer markierten. Doch eine starke Leistung von Torhüter Max Griesheimer, der in den letzten zehn Minuten zwei Strafwürfe parierte, und ein finaler Doppelpack von Jonas Gaebler und Benjamin Eschenauer zum 32:29 bescherten den Spargelstädtern die beiden wichtigen Punkte.

„Das war heute auch für das Selbstvertrauen enorm wichtig“, betonte Schmied. Mit diesem Rückenwind geht es am Samstagabend nun zum Tabellenvierten HSG Weschnitztal. „Das ist eine ganz andere Hausnummer, auch wenn die HSG derzeit wohl personelle Probleme hat“, so Schmied. Für die Lampertheimer spricht, dass sie bis auf den angeschlagenen Tizian Karb in voller Besetzung in Mörlenbach antreten können, während bei den Odenwäldern zahlreiche Leistungsträger fehlen. „Wir gehen tatsächlich auf dem Zahnfleisch. Aber gegen Lampertheim zählt natürlich nur ein Sieg, mit dem wir unseren vierten Platz untermauern wollen“, erklärt HSG-Trainer Dennis Rybakov. „Wir bekommen es aber mit einer jungen, spielstarken Mannschaft zu tun, die hohes Tempo gehen kann“, erinnert sich Rybakov an ein Testspiel vor der Saison, „als wir uns extrem schwergetan haben“. Auch Schmied hat dieses Spiel noch auf dem Schirm: „Ja, da haben wir Weschnitztal geärgert. Das wollen wir jetzt natürlich auch wieder versuchen – es wird aber extrem schwer“, sieht er die HSG trotz ihrer Ausfälle „individuell extrem stark“ besetzt.

TVL-Tore: Fröhlich (7), Gaebler (6), Eschenauer (4), Pfendler (4/2), Größler, Alex Kühr (je 3), Deissler (2), Nick Kühr, Heiler, Nieter (je 1). me