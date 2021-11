TVL-Vorstellung in Fürth gibt Schmied Rätsel auf

Lampertheim. Gar nicht zufrieden war Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim, nach der 19:35 (10:18)-Schlappe bei der HSG Fürth/Krumbach. „Natürlich waren die Punkte hier nicht einkalkuliert. Aber so, wie wir in der zweiten Hälfte gespielt haben, geht das gar nicht. Wenn man so spielt, dann steigt man ab“, ärgerte sich der Übungsleiter.

Tatsächlich hatten die Spargelstädter beim Meisterschaftsfavoriten einige starke Phasen, aber genauso auch eklatante Durchhänger, in denen die HSG die Weichen auf Sieg stellte. Erstmals war Lampertheim nach dem 5:5 (9.) von der Rolle. Tim Pfendler musste gerade vom Spielfeld, nachdem er bei einer Abwehrbewegung umgeknickt war. Schmied kümmerte sich um ihn, legte ihm einen Tape-Verband an. „Das hat ein paar Minuten gedauert und als ich mich dann wieder aufs Spiel konzentrieren konnte, stand es 7:16“, schüttelte der Coach ratlos den Kopf. In dieser Zeit leistete sich Lampertheim schwache Abschlüsse, überhastete Kreisanspiele und ungewohnte technische Fehler, die von Fürth eiskalt mit Kontern bestraft wurden.

Doch der TVL steckte nicht auf, riss sich bis zur Pause zusammen. Dabei konnte auch Pfendler wieder mitwirken, ebenso Jonas Gaebler, der zwischenzeitlich nach einem Schlag auf die Rippen raus musste.

„In der Kabine hatten wir uns vorgenommen, weiter Paroli zu bieten, wollten an die letzten Minuten vor dem Seitenwechsel anknüpfen“, erzählt Schmied, der dann aber schnell eines Besseren belehrt wurde. Während seine Spieler teils planlos im Angriff agierten und unvorbereitet riskante Würfe und Kreisanspiele versuchten, lief Fürth/Krumbach einen Konter nach dem anderen. „Wir waren völlig von der Rolle“, so der Coach. Beim 13:27 (42.) war die Entscheidung gefallen, doch die Odenwälder gaben sich nicht zufrieden, sondern weiter Gas und überrannten die Gäste ein ums andere Mal.

Erst nach dem 16:35 (54.) gelang Lampertheim noch einmal etwas Ergebniskosmetik in Form eines 3:0-Laufs zum 19:35-Endstand. „Das war gar nichts“, so Schmieds Fazit, der froh ist, dass nun ein spielfreies Wochenende kommt. „Ich glaube, das brauchen wir jetzt, um den Kopf wieder frei zu bekommen und dann neu anzugreifen.“

TVL-Tore: Fröhlich, Nieter (je 4), Pfendler (4/2), Eschenauer, Gaebler (je 2), Karb, Größler, Kühr (je 1). me