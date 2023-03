TVL trifft auf den Angstgegner

Lampertheim. Ein ganz unangenehmes Auswärtsspiel wartet am Samstagnachmittag (16 Uhr) auf die A-Liga-Handballer des TV Lampertheim. Sie müssen bei der HSG Langen II ran, die als Tabellenzehnter auf dem Papier zwar durchaus schlagbar erscheint, aber TVL-Trainer Achim Schmied warnt eindringlich vor dem Gegner, „der uns so überhaupt nicht liegt“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schon im Hinspiel kamen die Spargelstädter nicht über ein 21:21-Remis hinaus. „Da haben wir wirklich nicht gut gespielt, und entsprechend haben wir etwas gutzumachen“, so Schmied, der allerdings die routinierten Spieler der Gastgeber und ihr körperbetontes Eins-gegen-Eins-Spiel in der Offensive als „sehr schwer zu verteidigen“ ansieht.

Doch die Lampertheimer fahren mit dem Selbstvertrauen von fünf guten Spielen nach Langen. Zwar stand in dieser Serie auch die 28:31-Niederlage beim Spitzenreiter Trebur zu Buche, „aber auch da haben wir eine starke Leistung gezeigt“, so der TVL-Trainer, der insbesondere die beiden jüngsten Siege gegen Rüsselsheim (35:26) und Roßdorf (36:22) als sehr gut ansah: „Da haben wir auch wieder gezeigt, dass wir Tempo machen können. Das brauchen wir auch jetzt gegen Langen wieder.“ Die Siege bescherten dem TVL wieder ein positives Punktekonto (21:19) und vom aktuellen siebten Rang ist nun sogar wieder Platz fünf in Reichweite.

Nur Pfendler fehlt noch

Mehr zum Thema Handball-A-Liga Pflichtaufgabe vor der Brust Mehr erfahren Handball-A-Liga Gelungener Auftritt Mehr erfahren

Genauso wichtig wie das neu gewonnene Selbstvertrauen ist allerdings auch, dass die personelle Situation derzeit sehr entspannt ist. Außer Tim Pfendler, der sich noch mit einer Adduktorenverletzung herumplagt, sind bei den Lampertheimern alle Mann an Bord.

Unterdessen laufen auch die Planungen für die kommende Runde vielversprechend: Nachdem Achim Schmied frühzeitig bekanntgab, dass er nach dieser Saison sein Amt bei seinem Heimatverein aufgeben wird – noch hat er kein neues Engagement angenommen – und mit Tobias Führer ein Nachfolger präsentiert werden konnte, steht nun auch fest, dass die Mannschaft weitestgehend zusammen bleibt. Lediglich ein, zwei Fragezeichen bestehen noch. Ob der TVL zudem Zugänge von Außen präsentieren kann, ist indes noch offen. me