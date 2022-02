TVL-Sieg in Siedelsbrunn teuer erkauft?

Lampertheim. Ihren Aufwärtstrend haben die Handballer des TV Lampertheim auch im Spiel bei der als heimstark bekannten TV Siedelsbrunn fortgesetzt. Durch einen 32:27 (15:11)-Erfolg meldete sich das Team von Trainer Achim Schmied im Kampf um die ersten sieben Plätze in der Bezirksoberliga und damit die Qualifikation für die Aufstiegsspiele zurück. Allerdings könnte der Sieg teuer erkauft sein: Zehn Minuten vor dem Ende verdrehte sich Kreisläufer Benjamin Eschenauer das Knie. „Das sah nicht gut aus. Aber eine Diagnose haben wir noch nicht“, sagte Schmied.

„Heute war unsere sehr gut vorgetragene zweite Welle der Schlüssel zum Sieg“, freute sich der Übungsleiter, dass die Trainingsarbeit Früchte getragen hat. „Wir haben in den letzten Wochen sehr viel an unserem Umschaltspiel gearbeitet und heute sah das tatsächlich richtig gut aus.“ Immer wieder setzten die Spargelstädter somit gegen die robusten und in der Positionsabwehr stabilen Odenwälder Nadelstiche.

Probleme mit Jens Eder

Doch auch die Deckung war diesmal über die gesamte Dauer Aufmerksam, wenn gleich man den rechten Rückraumspieler der Gastgeber, Jens Eder, „nie wirklich in den Griff bekommen“ hat, wie Schmied meinte. „Aber dafür hatten wir den Rest gut unter Kontrolle.“

Bei den Lampertheimern verdienten sich Torhüter Max Griesheimer, der unter anderem drei Strafwürfe parierte, und Tim Pfendler Bestnoten. „Tim hat endlich mal wieder die Leistung gezeigt, die man von ihm erwarten kann. Ich hoffe, dass bei ihm jetzt wieder der Knoten geplatzt ist“, so Achim Schmied.

Dabei begann die Partie für die Gäste gar nicht gut: Siedelsbrunn legte schnell ein 3:0 vor (4.), aber das war scheinbar der richtige Weckruf für die Ried-Handballer, die danach das Kommando übernahmen, Mit einem 4:0-Lauf zum 4:3 (8.) antworteten und sich danach über 7:4 (13.) auf 11:6 (20.) absetzten.

Nach dem Seitenwechsel ließ Lampertheim nichts mehr anbrennen und hatte auf jede gelungene Aktion der Odenwälder die passende Antwort parat. Über 19:13 (35.) und 25:18 (49.) ließ der TVL dem Gegner bis zum 31:24 (57.) keine Chance. Erst in der Schlussphase gelang Siedelsbrunn etwas Ergebniskosmetik.

„Das war eine ganz solide Mannschaftsleistung und ein weiterer großer Schritt nach vorne“, freute sich Achim Schmied. Nach dem Erfolg beim Liga-Siebten hat der TVL nun auch selbst wieder Ambitionen auf diesen Rang, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigt. „Wir haben es wieder selbst in der Hand“, so der Trainer mit Blick auf nur noch einen Punkt Rückstand und ausstehende Partien gegen die direkten Konkurrenten SV Erbach, TGB Darmstadt und ESG Erfelden.

TVL-Tore: Pfendler (9/3), Fröhlich (7), Eschenauer (6), Kühr, Nieter (je 3), Heiler (2), Karb, Gaebler (je 1). me