TVL sammelt ganz wichtige Punkte

Lampertheim. Zwei enorm wichtige Punkte holten sich am Sonntagabend die Handballer des TV Lampertheim im Heimspiel der Bezirksoberliga-Abstiegsrunde: In überzeugender Manier setzten sie sich gegen den direkten Konkurrenten TGB Darmstadt mit 31:19 (16:11) durch, nahmen damit Revanche für die 27:36-Hinspielniederlage und haben damit auch den direkten Vergleich für sich entschieden. Einziger Wermutstropfen: Der TVL bleibt Vorletzter und damit in akuter Abstiegsgefahr, da die SG Arheilgen überraschend mit 28:22 gegen Heppenheim gewann.

„Aber eigentlich hat sich nicht viel geändert. Dadurch, dass Arheilgen und Darmstadt am nächsten Wochenende gegeneinander spielen, bekommen wir am letzten Spieltag gegen Arheilgen auf jeden Fall ein Endspiel um den drittletzten Platz. Wenn wir dann gewinnen, lassen wir entweder Darmstadt oder eben Arheilgen hinter uns“, rechnet TVL-Trainer Achim Schmied vor. Und der drittletzte Rang wäre enorm wichtig, denn inzwischen geht der Coach „fast sicher“ von zwei Absteigern aus. „Die Konstellation in der Ober- und Landesliga ist für uns nicht ideal“, sieht er derzeit mehrere Mannschaften, die in die Bezirksoberliga absteigen könnten. „Aber damit beschäftigen wir uns nur am Rande. In erster Linie schauen wir auf uns und wollen nach dem Sieg gegen Darmstadt auch unser letztes Spiel gegen Arheilgen gewinnen. Danach wissen wir, woran wir sind.“

Lob für Redig

Gegen die TGB zeigte sich Lampertheim von seiner besten Seite. Gut in der Deckung und konzentriert im Angriff führte der TVL mit 5:3 (10.), ehe Michael Redig sein Comeback gab. Der Routinier zeigte sich gleich als ordnende Hand, brachte bei seinen beiden zehnminütigen Einsätzen Stabilität und den jungen Spielern neben sich die nötige Sicherheit, die in den letzten Wochen und Monaten so oft fehlte. „Er hat das wirklich gut gemacht“, lobte Schmied, zollte aber auch seinen Stammspielern Respekt: „Heute haben wir gezeigt, dass wir noch Handball spielen können.“

Beim 14:9 (25.) führten die Spargelstädter erstmals mit fünf Toren und bauten den Vorsprung nach dem Seitenwechsel schnell auf neun Treffer aus (22:13, 41.). Zwischenzeitlich nahm Schmied noch einmal eine Auszeit, erinnerte seine Spieler daran, dass der direkte Vergleich noch wichtig werden könnte und tatsächlich reichte es am Ende trotz etwas nachlassender Konzentration zu einem verdienten Zwölf-Tore-Sieg. „Unterm Strich war das wirklich eine gute Leistung. So hätte ich mir das in dieser Saison öfters gewünscht, dann müssten wir jetzt nicht zittern“, ist Schmied überzeugt, dass die Spannung im Abstiegskampf „völlig unnötig“ ist. „Aber jetzt müssen wir schauen, dass wir da mit einem blauen Auge davon kommen.“

TVL-Tore: Nieter (8/7), Karb, Redig (je 5), Fröhlich (4), Deissler, Gaebler (je 3), Pfendler (2), Größler (1). me