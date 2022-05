TVL reaktiviert Michael Redig

Lampertheim. Ihre letzte Chance, doch noch den vorletzten Rang zu verlassen und damit den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu sichern, wollen die Handballer des TV Lampertheim wahren. Dazu muss in der Abstiegsrunde der Bezirksoberliga am Sonntagabend (18 Uhr) ein Heimsieg gegen die TGB Darmstadt her.

„Wir müssen punkten und gleichzeitig hoffen, dass die Konkurrenz nichts holt. Dann kommt es womöglich zum Saisonabschluss zum Endspiel um den Klassenerhalt“, blickt TVL-Trainer Achim Schmied bereits auf das Finale am 11. Juni beim Drittletzten, der SG Arheilgen, um dann aber gleich wieder den Fokus auf Darmstadt zu legen. „Das wird ein richtig schweres Spiel und wir müssen uns gegenüber der vergangenen Woche deutlich steigern“, war er mit der 20:27-Niederlage gegen Heppenheim alles andere als zufrieden. „So dürfen wir nicht auftreten“, will er unter allen Umständen im letzten Heimspiel einen Sieg feiern. Und ganz nebenbei Revanche für die bittere 27:36-Hinspielniederlage nehmen, als die Lampertheimer eines der in dieser Runde vielen schwachen Leistungen ablieferten und deutlich unter die Räder gerieten. Dass die Darmstädter dennoch nur drei Punkte vor den Spargelstädtern auf dem viertletzten Rang liegen und damit selbst noch nicht final gesichert sind, macht die Aufgabe für den TVL bestimmt nicht einfacher. Zu verschenken hat die TGB noch nichts.

Michael Redig will dabei mithelfen, den Abstieg des TVL zu vermeiden. © Nix

Für die beiden entscheidenden Spiele hat sich mit Michael Redig ein langjähriger Leistungsträger der Lampertheimer bereit erklärt, noch einmal auszuhelfen. „Dabei geht es nicht darum, dass er wie zu seinen besten Zeiten zweistellig trifft und den Gegner im Alleingang besiegt. Das kann man nach fast zwei Jahren Pause nicht erwarten“, so Schmied. „Ich hoffe vielmehr, dass er in der ein oder anderen Phase als ordnende Hand agieren kann, das Spiel beruhigt und Stabilität verleiht“, erklärt der Trainer den Anspruch an den früheren Torjäger. Tatsächlich hatte Lampertheim in den letzten Wochen immer einige gute Phasen, brachte sich dann aber auch wieder durch zehn, zwölf schwache Minuten, in denen der jungen Mannschaft die Abgeklärtheit und Cleverness fehlte, um alle Chancen. Und genau da hofft Schmied, dass Redig mit seiner großen Erfahrung helfen kann: „Ich bin ihm auf jeden Fall sehr dankbar, dass er sich, nachdem ich ihn Anfang der Woche angesprochen habe, dazu bereit erklärt hat. Wir wollen alles versuchen und da ist seine Hilfe ein Teil davon.“

Wichtig ist auch, dass bei den Spargelstädter bis auf die Langzeitverletzten alle Spieler an Bord sind. „Alle wissen, was auf dem Spiel steht und alle wissen auch, dass sie mehr können, als sie zuletzt gezeigt haben“, ist Achim Schmied überzeugt, dass sein Team im Saisonendspurt noch einmal die Kurve bekommen kann. me