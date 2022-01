TVL muss sich in allen Bereichen steigern

Lampertheim. Nur ungern schaut man beim TV Lampertheim derzeit auf die Tabelle: Im Klassement der Bezirksoberliga belegen die Handballer aus der Spargelstadt mit mageren 4:8 Punkten nur noch den drittletzten Rang – und sind damit meilenweit vom ursprünglichen Ziel Rang sieben und der Qualifikation für die Aufstiegsrunde entfernt. Bei der HSG Bensheim/Auerbach unterlagen die Lampertheimer am Sonntagabend deutlich mit 27:35 (11:19), haben aber schon am Donnerstagabend die nächste Chance, ihr Punktekonto aufzupolieren: Dann kommt der Vorletzte SG Arheilgen um 20 Uhr in die Jahnhalle.

In Bensheim erwischte das Team von Trainer Achim Schmied einen guten Start, führte 2:0 und war bis zum 5:6 (10.) auf Augenhöhe mit den Gastgebern. „Bis dahin haben wir einige Dinge gut gemacht. Leider haben wir das, was geklappt hat, dann nicht mehr versucht. Zudem hatten wir in der Deckung große Probleme gegen die rechte Bensheimer Angriffsseite“, musste Schmied mit ansehen, wie die HSG über 9:5 (12.) und 11:8 (16.) sich eine 19:11-Pausenführung erspielte.

In der Kabine wurden die Schwächen der ersten Hälfte deutlich angesprochen, man wollte von nun an deutlich konsequenter in die Eins-gegen-Eins-Situationen gehen und mehr Konsequenz an den Tag legen. „Zudem war klar, dass wir in der Deckung besser arbeiten müssen“, so Schmied. Tatsächlich erwischte Lampertheim einen Start nach Maß, verkürzte mit einem 3:0-Lauf auf 14:19 (34.). „Da hatte ich wirklich das Gefühl, es könnte noch einmal eng werden, wir waren absolut am Drücker“, fand der TVL-Coach. Allerdings kassierte dann Kreisläufer Benjamin Eschenauer die Rote Karte, was die Aufholjagd ins Stocken geraten ließ. „Wir haben erst noch einige Zeit gut weitergespielt, sind dann aber leider wieder in den alten Trott verfallen“, wollte Schmied nicht einschätzen, ob es mit Eschenauer anders gelaufen wäre: „Ob es mit ihm gereicht hätte Bensheim zu schlagen? Ich glaube eher nicht.“

Nach dem 22:17 (40.) bekam die HSG wieder Oberwasser, erhöhte auf 26:18 (44.) und sorgte damit für die Entscheidung. Dass die Spargelstädter sieben Minuten vor dem Ende noch einmal auf drei Tore herankamen (25:28), war nur noch ein Strohfeuer und dem vielen Wechseln beim Gastgeber geschuldet. Bensheim/Auerbach konnte den Schalter wieder umlegen und zum 35:27-Endstand erhöhen.

„Der Wille war da, aber das war beileibe keine gute Leistung“, resümierte Schmied. Wir müssen im Angriff wieder mehr Durchschlagskraft und Konsequenz in unsere Aktionen bringen“, so der Trainer. Zudem ist auch in Bensheim die Chancenverwertung des TVL alles andere als ideal gewesen.

Dass die Lampertheimer es besser können, wollen sie am Donnerstagabend gegen die SG Arheilgen zeigen: „Am Dienstagabend werden wir gut trainieren und uns auf dieses wichtige Spiel gewissenhaft vorbereiten“, erklärt Schmied. „Wir wissen, dass wir das besser können und wir wissen, dass wir gegen Arheilgen gewinnen können. Das wollen wir jetzt auch zeigen“, gibt sich der Traienr kämpferisch.

HSG-Tore: Schader (9), Raddatz (8), Kleber (4), Göbel (3), Wenner, Kuch, Krämer (je 2), Friedrich (2/1), Geier, Zimmermann, Dotzauer (je 1).

TVL-Tore: Kühr (5), Nieter (4/3), Fröhlich, Größler, Gaebler, Heiler (je 3), Karb, Eschenauer, Deissler (je 2). me

