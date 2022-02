TVL muss ans Limit gehen

Lampertheim. Es ist ein richtungsweisendes Spiel, dass die Handballer des TV Lampertheim vor der Brust haben: Am Samstagabend (19 Uhr) empfangen sie den SV Erbach und könnten mit einem Erfolg ihre Ambitionen auf Rang sieben und damit die Teilnahme an den Aufstiegsspielen unterstreichen. Doch gerade vor diesem wichtigen Spiel fehlen TVL-Trainer Achim Schmied einige Leistungsträger. „Wir müssen schauen, was für einen Kader wir zusammenbekommen“, erklärt der Coach.

Mit Wim Größler und Robin Kettler befinden sich zwei Spieler noch in Quarantäne, Jonas Gaebler hat am Donnerstag nicht mittrainiert, nachdem in der von ihm trainierten Jugendmannschaft Corona-Fälle aufgetreten sind. „Er wird sich jetzt täglich testen und dann schauen wir mal, wie es sich entwickelt“, so Schmied. Fehlen wird auch Benjamin Eschenauer, wobei bei ihm etwas Entwarnung gegeben werden kann. Seine Knieverletzung, die er sich am vergangenen Wochenende beim Sieg in Siedelsbrunn zuzog, ist kein Kreuzbandriss, sondern eine Innenbanddehnung. Damit fällt der Kreisläufer nur einige Wochen aus.

Der Einsatz von Jonas Gaebler (Mitte) ist fraglich. © berno Nix

„Ich hoffe, dass nicht noch jemand ausfällt, sonst wird es extrem eng“, gibt Schmied zu. Allerdings betont er auch, dass eine Verlegung der Partie nur die allerletzte Option für ihn wäre. „Wir wollen spielen. Gerade jetzt, wo wir wieder in einen gewissen Rhythmus gekommen sind“, so der TVL-Coach.

Dass mit dem SV Erbach ein richtig guter Gegner kommt, darüber ist man sich bei den Spargelstädtern im Klaren. Nicht zuletzt durch ein Testspiel im Herbst, als man sang- und klanglos untergegangen ist. „Da hat Erbach mich wirklich beeindruckt. Das ist eine Mannschaft, die sehr wenige Fehler macht, obwohl sie noch sehr jung ist. Das sind alles sehr gut ausgebildete Spieler“, sagt Schmied. Entsprechend intensiv hat er seine Mannschaft auch auf den Tabellensechsten, der mit 10:8 Punkten genau zwei Zähler mehr auf dem Konto hat als die Lampertheimer, vorbereitet. „Wir werden wohl auch unsere Deckung etwas modifizieren. Denn bei der Passgenauigkeit, die Erbach an den Tag legt, kann unsere normale offensive Deckung zu einem Problem werden“, sagt der TVL-Coach. „Es wird eine Herausforderung“, ist sich der Trainer im Klaren. In der Offensive sieht Schmied die Hauptaufgabe darin, druckvoll in die Tiefe zu gehen und auch wieder die zuletzt gute zweite Welle konsequent zu laufen: „Chancenlos sind wir ganz sicher nicht.“

Sein Gegenüber, Erbachs Coach Jens Becker, sieht das Spiel in Lampertheim auch als Meilenstein in Richtung Aufstiegsspiele. Und auch bei ihm ist die Erinnerung an den hohen Testspielsieg vorhanden. „Aber genau das probiere ich gerade bei meinen Jungs aus dem Kopf zu bekommen. Das war ein Vorbereitungsspiel, mehr nicht“, warnt er eindringlich davor, den TVL zu unterschätzen. me