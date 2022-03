TVL mit unverhoffter Chance

Lampertheim. Die Voraussetzungen sind alles andere als optimal, aber die Perspektiven reizvoll: Die Handballer des TV Lampertheim können mit einem erfolgreichen Endspurt tatsächlich noch auf Platz sieben rücken und damit in die Aufstiegsrunde der Bezirksoberliga einziehen. Dazu ist ein Sieg am Donnerstag (20.30 Uhr) bei der TGB Darmstadt ebenso Pflicht, wie zum Abschluss in eigener Halle gegen die ESG Erfelden (27. März). Dass am kommenden Sonntag gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter Rüsselsheim etwas geholt werden kann, scheint eher unwahrscheinlich.

„Wir brauchen aus den drei Spielen vier Punkte“, rechnet TVL-Trainer Achim Schmied vor. „Allerdings gehen wir ziemlich schlecht vorbereitet in das Spiel gegen Darmstadt“, konnte er zuletzt nie komplett trainieren. Schlimmer noch: Mehr als sechs Spieler hatte er wegen Verletzungen und Krankheiten nie im Training. „Manchmal waren es auch nur drei“, sagte der Coach.

Erstmals hatte er am Dienstag wieder nahezu den kompletten Kader beisammen und hat in dieser einen Einheit das Team auf die TGB eingestimmt. „Jetzt müssen wir einfach schauen, ob es reicht“, will er die Messlatte nicht zu hoch legen, er gibt aber auch zu bedenken: „Bei Darmstadt gab es ebenfalls personelle Probleme, entsprechend darf das keine Entschuldigung sein. Wir wollen die beiden Punkte holen und unsere Chance auf die Aufstiegsrunde wahren“, unterstreicht Schmied, der nur allzu gerne den nervenaufreibenden Abstiegsspielen aus dem Weg gehen würde. me

