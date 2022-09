TVL ist trotz Problemen der Favorit

Lampertheim. Noch weiß Achim Schmied nicht so recht, wo seine Mannschaft steht. Was der Trainer des Handball-A-Ligisten TV Lampertheim aber weiß, ist, dass es noch nicht richtig läuft. Eigentlich hat er die Punkte aus dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SKV Mörfelden fest eingeplant, aber die personelle Situation lässt ihn zweifeln.

„Ganz ehrlich: Es ist schon ärgerlich“, meint er angesichts von einigen fehlenden Spielern. „Wenn man Ambitionen hat, oben mitzuspielen, dann muss man auch entsprechend seine Planungen legen“, so Schmied. Gerade einmal neun Feldspieler stehen ihm gegen den Mitabsteiger aus der Bezirksoberliga zur Verfügung. Gegenüber der vergangenen Woche fehlen Felix Nieter und Tobias Hedderich, dessen Bruder Sebastian aus der zweiten Mannschaft aufrückt. „Auch wenn wir dünn besetzt sind, gibt es keine Ausreden. Wir wollen dort gewinnen“, betont der Trainer.

Bisher Licht und Schatten

Aber genauso, wie man in Lampertheim nach einem Sieg und einer Niederlage noch nicht weiß, wohin die Reise in der neuen Liga geht, genauso wenig kann man bislang die SKV Mörfelden einschätzen. In der Bezirksoberliga war das Team die Schießbude der Liga, hat sich aber nun scheinbar stabilisiert. „Klar ist: Wenn sich bei Mörfelden nichts geändert hat, dann sind wir trotz aller Probleme Favorit. Wir dürfen den Gegner nur nicht unnötig stark machen“, fordert Schmied eine konzentrierte Leistung seiner Rumpfmannschaft.

In den bisherigen Auftritten wechselte sich Licht und Schatten ab, besonders in der Offensive lief es bei den Spargelstädtern nicht immer rund. „Gerade aus dem Rückraum hat häufig der nötige Druck gefehlt, um die gegnerische Deckung in Bewegung zu bringen und auseinanderzuziehen. Da haben wir häufig zu früh abgebrochen“, hat Schmied beobachtet und entsprechend seine Trainingsschwerpunkte gelegt. „Wir haben noch viel Luft nach oben, sollten aber dennoch keine Punkte liegenlassen, zumal die Aufgaben nicht leichter werden“, meint er mit Blick auf die folgenden Aufgaben gegen Egelsbach und gegen den Meisterschaftsfavoriten TV Trebur. me