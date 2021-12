TVL hofft auf Derby

Lampertheim. Die Handballer des TV Lampertheim hatten sich akribisch auf das schwere Heimspiel gegen den Bezirksoberliga-Tabellenführer HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten vorbereitet, mussten die Partie dann aber doch kurzfristig absagen.

Der Grund für das Absetzen der Begegnung vom Spielplan war ein positiver Corona-Schnelltest innerhalb der Lampertheimer Mannschaft, der Ende der Woche durch einen PCR-Test bestätigt wurde.

„Daraufhin hat sich die Abteilungsleitung entschieden, direkt das Spiel abzusagen. Ein neuer Termin steht jetzt noch aus“, erklärt TVL-Trainer Achim Schmied.

Was den Rest der Mannschaft angeht, kann Schmied leichte Entwarnung geben: Alle Akteure haben sich inzwischen ebenfalls testen lassen – und alle Ergebnisse waren negativ, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der positiv getestete Spieler sich schnell genug isolieren konnte.

„Wir gehen davon aus, dass wir in dieser Woche wieder mit dem Training beginnen können, wenn nicht doch noch etwas dazwischen kommt“, ist Schmied „vorsichtig optimistisch“ und glaubt derzeit auch, dass das Derby am Freitagabend beim HC VfL Heppenheim wie geplant stattfinden kann. me