TVL hat noch Ziele

Lampertheim. Eigentlich geht es für die Handballer des TV Lampertheim in den letzten Spielen nur noch um die vielgerühmte goldene Ananas. Ob die A-Liga-Handballer aus der Spargelstadt am Ende als Fünfter oder Achter über die Ziellinie gehen, scheint nur eine Nebensächlichkeit. Doch so einfach will Trainer Achim Schmied das nicht sehen: „Wir wollen die letzten Spiele gewinnen, unsere gute Form bestätigen und uns mit einem guten Gefühl aus der Runde verabschieden“, so die klare Ansage vor dem Spiel am Samstag (17.30 Uhr) bei der TG Eberstadt.

Gelingt dem TVL der angestrebte Erfolg beim Liga-Elften, dann wäre mindestens der derzeitige siebte Rang sicher. Egal wie das abschließende Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten HSG Fürth/Krumbach (8.) ausgeht. Aber dafür böte sich dann noch die Gelegenheit, am alten Rivalen TG Biblis und an Pfungstadt vorbei bis auf Platz fünf zu ziehen. „Das wäre noch einmal ein schöner Erfolg“, findet Schmied. „Aber das Wichtigste ist, dass wir eine Leistung abliefern, mit der wir zufrieden sein können.“

Pfungstadt-Pleite wirkt nach

Das war am vergangenen Wochenende beim 29:19 gegen Pfungstadt absolut der Fall. Doch der Trainer kennt seine Jungs: „Nach so überzeugenden Spielen haben wir diese Runde oft eine gegenteilige Leistung gezeigt. Das darf uns jetzt nicht passieren. Wir müssen noch zweimal eine ganz konzentrierte Leistung zeigen. Vor allem jetzt erstmal gegen Eberstadt“, nimmt er seine Spieler in die Pflicht und wünscht sich, seine Amtszeit als Coach bei seinem Heimatverein mit einer kleinen Siegesserie beenden zu dürfen. Bis auf den beruflich verhinderten Tizian Karb hat Schmied seine Bestbesetzung beisammen. me