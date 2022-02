TVL gegen Erbach völlig von der Rolle

Lampertheim. Einen rabenschwarzen Tag erwischte der TV Lampertheim im Derby der Handball-Bezirksoberliga gegen den SV Erbach. Bei der 21:32 (9:18)-Niederlage lief bei den Spargelstädtern rein gar nichts zusammen. Statt im Kampf um Platz sieben und der Teilnahme an den Aufstiegsspielen ein Ausrufezeichen zu setzen, bleiben nach der Schlappe viele Fragezeichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Erbach war von Anfang an heiß. In ihrer offensiven Deckung spielten sie mit der nötigen Aggressivität und erkämpften sich gegen uns immer wieder Bälle. Wir hatten da wenig entgegenzusetzen“, meinte Dirk Keller, Co-Trainer der Lampertheimer. Gemeinsam mit Thorsten Jakob teilte sich Keller diesmal das Coaching für den in Quarantäne befindlichen Trainer Achim Schmied. „Das war heute ein Tag zum Vergessen. Alleine die Tatsache, dass wir ein Eigentor fabrizierten, sagt ja schon alles“, schüttelte Keller ungläubig den Kopf. Bei einem Rettungsversuch vom Kreis bugsierte ein TVL-Spieler tatsächlich den Ball am eigenen Keeper vorbei ins Tor. „Das Spiel müssen wir ganz schnell abhaken“, so Kellers Aufforderung.

2:7 nach zwölf Minuten

Von Beginn an übernahmen die Gäste aus dem Heppenheimer Stadtteil das Kommando, führten 3:1 und nach zwölf Minuten schon mit 7:2. Eine Auszeit der Lampertheimer brachte keine Besserung, beim 4:10 (17.) war die Richtung der Partie schon deutlich, und als Erbach kurz nach dem Seitenwechsel erstmals mit zehn Toren führte, war die Entscheidung gefallen (19:9, 31.).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Der SVE hat völlig verdient gewonnen – auch in dieser Höhe“, resümierte Keller. Er stellte zwar mehrfach seine Deckung um, versuchte alles, „aber das fruchtete immer nur ein paar Minuten, dann hatte sich Erbach wieder darauf eingestellt.“

Auf Seiten der Gäste war man nach dem Auswärtssieg natürlich hochzufrieden: „Wir haben früh für klare Verhältnisse gesorgt und das war gegen die gefährliche Lampertheimer Mannschaft auch unser Sieg“, meinte SVE-Co-Trainer Andreas Lulay. „Wir haben über 60 Minuten eine konzentrierte Leistung geboten und Lampertheim nie zu seinem Spiel kommen lassen“, so Lulay.

Für die Lampertheimer geht es nach der deutlichen Schlappe – die allerdings zum Teil auch den personellen Problemen zuzuschreiben ist – nun darum, möglichst schnell den Hebel wieder umzulegen. Am kommenden Wochenende geht es zur TGB Darmstadt und damit zu einem direkten Konkurrenten in der zweiten Tabellenhälfte. Da die Punkte in die Abstiegsrunde mitgenommen werden, kommt diesem Spiel nun wieder besonders große Bedeutung vor, während der SVE allmählich für die Aufstiegsspiele planen kann.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

TVL-Tore: Pfendler (9), Deissler, Heiler (je 2), Nieter (2/1), Fröhlich, Karb, Kettler, Größler, Gaebler, Kühr (je 1). me