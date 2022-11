TVL „ganz schwach“

Lampertheim. Gar nicht zufrieden konnte Achim Schmied sein: Der Trainer des TV Lampertheim musste ein mageres 21:21 (9:11)-Remis seiner A-Liga-Handballer gegen die HSG Langen II quittieren und sah dabei „eine ganz schwache Leistung“. Besonders im Angriff lief bis auf wenige Ausnahmen wenig zusammen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eigentlich war die Zielsetzung klar, gegen den Liga-Elften sollte ein Heimsieg her. Aber schon in der Anfangsphase wurde deutlich, dass die Offensive an diesem Tag nicht in Bestform ist. Aus einem 3:3 (12.) wurde ein 3:8 (20.), weil zu wenig Druck im Angriff erzielt wurde. „Wir sind nicht zum Wurf gegangen, sondern immer nur zum Abspiel“, bemängelte Schmied die Entschlossenheit in den Aktionen. Dass sich die Lampertheimer dann aber wieder herankämpften, lag dann in erster Linie auch an der Defensive, die ordentlich funktionierte.

So entwickelte sich nach dem Seitenwechsel ein offenes Spiel, in dem Lampertheim beim 18:17 acht Minuten vor dem Ende erstmals wieder nach dem 1:0 vorlegte. Doch Langen hielt dagegen, glich immer wieder aus. „Das war wirklich kein gutes Spiel von uns“, ärgerte sich der TVL-Trainer, der lediglich Felix Nieter und Jonas Gaebler im Verlauf der Partie eine gute Leistung attestierte:

Mehr zum Thema Handball Packendes Derby Mehr erfahren Handball-A-Liga Lampertheims Trainer Schmied gönnt sich kleine Auszeit Mehr erfahren Fußball-C-Liga Göring übernimmt Mehr erfahren

TVL-Tore: Nieter (7/1), Größler (4/2), Karb, Gaebler (je 3), Pfendler, Kühr (je 2). me