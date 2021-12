TVG sieht sich auf Augenhöhe

Groß-Rohrheim. „Die Jungs haben richtig Lust, sind fit und heiß auf dieses Spiel“, blickt Tim Borger, Trainer des Handball-Landesligisten TV Groß-Rohrheim, zuversichtlich auf das letzte Spiel des Jahres: Am Sonntag um 18 Uhr müssen die Ried-Handballer beim punktgleichen Tabellennachbarn TSV Pfungstadt ran.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns. Hier geht es schon darum, Punkte gegen einen direkten Konkurrenten in der Abstiegsrunde zu holen. Gleichzeitig würde uns das natürlich auch mit einem positiven Gefühl in die Pause gehen lassen“, so Borger. In der zurückliegenden Trainingswoche war er mit der Arbeit des Teams zufrieden, sah eine Fortsetzung der guten Leistung vom vergangenen Wochenende, als sein TVG dem verlustpunktfreien Spitzenreiter Griesheim beim 22:29 Paroli bot. Der Groß-Rohrheimer Coach fordert aber nun auch auswärts endlich eine couragierte Leistung: „Bislang war eine deutliche Diskrepanz zwischen den Vorstellung in unserer Bürgerhalle und auf fremdem Parkett. Jetzt müssen wir auch mal auswärts zeigen, was wir können und überzeugen.“

Luxusproblem bei Torhütern

Trainer Tim Borger weiß um die Bedeutung der Partie. © Berno Nix

Die Pfungstädter verfügen über eine körperlich starke Mannschaft, die eine kompakte Deckung stellt und besonders aus dem Rückraum für Torgefahr sorgt: „Wir müssen in erster Linie die Distanzschützen des TSV in den Griff bekommen“, weiß Borger. „Aber ich denke, dass Pfungstadt unsere Kragenweite hat und wir deshalb auch gut daran tun, uns gar nicht so sehr auf den Gegner, als vielmehr auf uns und unsere Leistung zu konzentrieren. Wenn wir unser Spiel durchbringen, dann punkten wir“, so der Trainer.

Wieder mit dabei sein wird Torhüter David Wägerle, der am vergangenen Wochenende sein Comeback gab und zeigte, dass er nichts verlernt hat. Bereits im August klopfte Wägerle, der eigentlich aus beruflichen Gründen aufgehört hatte, bei Borger an und meinte, dass er sich doch vorstellen könne, wieder mitzumachen. Dann dauerte es aber wegen beruflicher Verpflichtungen und krankheitsbedingtem Ausfall noch einige Zeit, bis Wägerle tatsächlich wieder im Training in der Bürgerhalle aufschlug. Seit drei Wochen ist er nun bei den Übungseinheiten dabei, zieht mit und empfahl sich durch sein starkes Comeback für weitere Einsätze.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gegen Pfungstadt steht er auf alle Fälle wieder im Kader. Wer der zweite Torhüter in Pfungstadt sein wird, dass will Borger erst kurzfristig entscheiden. „Mit David haben wir jetzt im Tor wirklich ein Luxusproblem, da auch die anderen einen richtig guten Job bislang gemacht haben“, so der TVG-Coach. me