TVG ohne Chance

Groß-Rohrheim. Die Hoffnung auf eine Überraschung war schon nach 13 Minuten dahin. Zu diesem Zeitpunkt lag der TV Groß-Rohrheim beim verlustpunktfreien Tabellenführer TuS Griesheim fast hoffnungslos mit 1:9 hinten und auch im weiteren Spielverlauf hatte das Schlusslicht nicht den Hauch einer Chance. „Gratulation an die Griesheimer, die das heute ganz souverän gelöst haben. Sie haben schon einen überragenden Kader, und um hier etwas zu holen, hätte alles passen müssen“, meinte TVG-Trainer Tim Borger. Am Ende stand es 22:36.

Nach dem frühen Rückstand waren die Gäste sichtlich geschockt und weit davon entfernt, die vorher vereinbarte Marschroute zu befolgen. „Wir hatten einige Lösungsmöglichkeiten uns im Training erarbeitet. Doch die Konzentration, um das Umzusetzen, war nach dem 1:9 schon weg“, so Borger. Der Sieg der Gastgeber stand schon zu diesem frühen Zeitpunkt nicht mehr in Frage. Und obwohl Griesheim in der Folge munter durchwechselte, gab es im Spiel des Favoriten keinen Bruch. „Das ist ein Top-Kader. Extrem ausgeglichen besetzt und auch von der Bank kommt immer Qualität“, meinte Borger. Bei ihm kam von der Bank nur wenig. „Wir waren wieder mit einem sehr dünnen Kader da und müssen nun hoffen, dass sich das in den nächsten Wochen wieder etwas bessert“, so der Coach.

Beim 4:14 (21.) lag Groß-Rohrheim erstmals mit zehn Treffern zurück und erst im Laufe der zweiten Hälfte gelang es den Ried-Handballern, etwas besser mitzuspielen. „Aber auch das nur, weil Griesheim mehrere Gänge zurückschaltete“, gab Borger zu. An eine Aufholjagd war zu keinem Zeitpunkt zu denken.

In der Tabelle unter Druck

Neben der eigenen klaren Niederlage waren für die Groß-Rohrheimer auch die Resultate der Konkurrenz im Tabellenkeller bitter: Sowohl der Vorletzte Bieberau-Modau punktete (25:25 in Pfungstadt), als auch der Drittletzte Roßdorf/Reinheim, der völlig überraschend dem Tabellenzweiten TV Büttelborn eine 24:23-Niederlage beibrachte. Damit wächst der Rückstand des TVG auf die davor platzierten Teams auf drei Punkte an. Umso wichtiger erscheint schon das Spiel am Samstag gegen Pfungstadt. „Da müssen wir mal wieder was Zählbares holen, sonst wird es früh duster“, so Borger, „aber viel wird davon abhängen, wie sich unser Kader darstellt.“

TVG-Tore: Niklas Fries (10/5), Sebastian Haas, Till Haas, Anthes (je 3), Jan Fries (2), Schmid (1). me