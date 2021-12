TVG mit Respekt, aber ohne Furcht

Groß-Rohrheim. Eine ganz harte Nuss haben die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim am Samstag in der Bürgerhalle zu knacken: Mit dem TV Büttelborn kommt eine Mannschaft, die mittelfristig an die Tür zur Oberliga anklopfen will und in dieser Runde sich schon unter den ersten Drei etablieren möchte. „Das ist eine richtig gute Mannschaft“, hat TVG-Trainer Tim Borger Respekt vor den Gästen. Verstecken will er sich aber keinesfalls: „Wir sind zu Hause und da waren wir bislang eine Klasse besser als auswärts.“

Borger erinnert sich nur ungern an den letzten Auftritt seiner Mannschaft, als es bei der SG Egelsbach eine 28:37-Niederlage setzte und der TVG völlig neben sich stand. „So werden wir in der Bürgerhalle ganz sicher nicht auftreten“, verspricht Borger, der zudem auf seine Bestbesetzung zurückgreifen kann. „Personell sieht es derzeit gut aus. Dabei hat uns auch das letzte spielfreie Wochenende gutgetan, über das einige Blessuren auskuriert werden konnten. Gerade unsere Stammspieler, die in jedem Spiel die größte Last zu tragen haben und mit Abstand die meisten Spielminuten haben, haben ihre Akkus wieder etwas aufgeladen“, so der Coach, der nur zu gerne weiterhin zu Hause ungeschlagen bleiben würde. „Das wird aber gegen diesen Gegner ganz schwer“, warnt er vor zu hohen Erwartungen.

Starke Spieler in der Hinterhand

Die Büttelborner hatten zwar vor der Runde schon den langfristigen Ausfall ihres Top-Spielers Michael Wagner zu beklagen, der sich eine schwere Knieverletzung zuzog, „aber der TVB verfügt immer noch über einen hervorragend besetzten Kader“, weiß Borger.

Besonders die beiden Haupttorschützen Lars Werkmann und Philip Wesp gilt es, in den Griff zu bekommen. Und dann muss man auch abwarten, ob eventuell Spieler aus der zweiten Mannschaft bei Büttelborn aushelfen: Hier sind einige ganz erfahrene, früher höherklassig spielende Akteure noch am Ball und damit ist der TVB immer für eine Überraschung gut.

Doch dass die Groß-Rohrheimer keinesfalls chancenlos sind, das zeigt ein Blick auf den letzten Spieltag: Da unterlag Büttelborn bei der HSG Langen mit 25:26 und damit genau gegen die Mannschaft, gegen die der TVG zu Hause ein 23:23-Unentschieden holte. Tim Borger hält zwar nichts von solchen Quervergleichen, aber dies zeigt durchaus, wie ausgeglichen die Liga ist und dass an einem guten Tag auch mal eine Überraschung möglich ist.

Da Groß-Rohrheim nach dem Büttelborn-Spiel noch den Spitzenreiter TuS Griesheim (10:0 Punkte) erwartet, wäre ein Punktgewinn am Samstag, mit dem man das Konto von derzeit 3:5 Zählern noch etwas aufbessern könnte, Gold wert. Dann bestünde am vierten Advent mit einem Erfolg beim derzeitigen Vorletzten TSV Pfungstadt tatsächlich die Chance, mit dem Ziel Aufstiegsrunde ins neue Jahr zu starten. Aber dazu gilt vor allem weiterhin die Hausaufgaben ordentlich zu erledigen. me