TVG in Pfungstadt wie blockiert

Groß-Rohrheim. Sie hatten sich so viel vorgenommen, die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim. Sie wollten mit einem Sieg beim direkten Tabellennachbarn gleich mehrere Plätze in der Tabelle gut machen, wollten endlich den Auswärtsfluch beenden und an die guten Leistungen aus den Heimspielen – wie zuletzt gegen Spitzenreiter Griesheim – anknüpfen. „Doch dann kam es wie immer auswärts“, schüttelte TVG-Trainer Tim Borger schon etwas ratlos den Kopf. Beim bis dato punktgleichen TSV Pfungstadt unterlag Groß-Rohrheim klar mit 19:28 (7:15) und überwintert nun auf den letzten Rang.

„Es ist wie eine Blocklade, sobald wir in fremder Halle spielen. Nach einem durchaus vielversprechenden Beginn haben wir das Handballspielen quasi eingestellt“, haderte Borger. Mit 4:3 führte seine Mannschaft nach zehn Minuten, 13 Minuten später lag sie mit 4:10 (23.) hinten. „Da haben wir uns wieder in unvorbereiteten Eins-gegen-Eins-Aktionen verzettelt und eine schlechte Wurfauswahl an den Tag gelegt“, musste Borger erkennen.

Borger sucht nach Lösungen

Bis zur Pause wuchs der Rückstand auf 7:15 an, nach dem Seitenwechsel schnell auf 9:18 (33.). Danach spielten die Gäste zwar wieder etwas besser mit, schafften es aber nicht, den Abstand entscheidend zu verkürzen. „Da waren dann wieder ein paar gute Aktionen dabei, aber immer wenn wir getroffen haben, kam die direkte Antwort von Pfungstadt. Eine echte Chance hatten wir nicht mehr“, gab der Trainer zu. Zumal irgendwann auch die Spieler erkannten, dass der TSV sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen würde.

Während der TVG insgesamt eine schwache Leistung zeigte, wusste zumindest Jonas Ehlert zu überzeugen. Er hatte im Angriff einige gute Aktionen und war mit sieben Treffern erfolgreichster Werfer. „Aber ein Spieler alleine reicht dann auch nicht“, so Borger. Nun ist die Hoffnung, dass die Groß-Rohrheimer in der Pause etwas den Kopf freibekommen und dann im neuen Jahr wieder angreifen. „Dass wir es besser können, als heute gegen Pfungstadt, das haben wir schon einige Male gezeigt. Aber wenn wir da hinten wieder rauskommen wollen, dann müssen wir auch auswärts anfangen zu punkten“, sucht Tim Borger nach dem Blockade-Löser. „Da muss uns, da muss mir, schnell etwas einfallen.“

TVG-Tore: Ehlert (7), Jan Fries (3), Niklas Fries (3/1), Till Haas, Anthes, Sebastian Haas (je 2). me