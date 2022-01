TVG geht in Langen die Puste aus

Groß-Rohrheim. Diese Niederlage schmerzt: Mit 28:30 (17:16) unterlagen Handball-Landesligist TV Groß-Rohrheim zum Rückrundenstart am Sonntagabend bei der HSG Langen. Im Hinspiel holte der TVG noch ein 23:23-Remis und auch diesmal hätten die Ried-Handballer einen Punkt verdient gehabt. „Leider haben wir uns nicht belohnt für eine wirklich gute Leistung“, ärgerte sich auch Thomas Fox. Der Co- und Torwart-Trainer vertrat den beruflich verhinderten Coach Tim Borger.

Das Spiel zeigte einmal mehr, woran es bei den Groß-Rohrheimern mangelt: Die Tiefe im Kader fehlt. Während Langen in der Schlussviertelstunde munter durchwechselte, ließen beim TVG die Kräfte nach. „Ganz klar: Ausschlaggebend war heute, dass uns Mitte der zweiten Hälfte die Luft ausging“, musste Fox in der Folge einige individuelle Patzer in der Deckung und schlechte Entscheidungen in der Offensive ansehen. „Das waren Aktionen, die wir zuvor noch viel besser gelöst haben.“

Kampfansage an Roßdorf

Einen Vorwurf wollte der Co-Trainer seiner Mannschaft aber keinesfalls machen: „Alle haben gekämpft und gerackert, alles versucht. Aber Langen hatte leider den breiteren Kader und wir stehen mit leeren Händen da.“ Mit der Leistung und Einstellung war Fox durchaus zufrieden, „einzig uns fehlt ein Punkt“, resümierte er.

Die Groß-Rohrheimer, die vor dem Rückrundenstart nur zwei Trainingseinheiten absolvierten, lagen zwar nach vier Minuten mit 2:4 hinten, fingen sich dann aber und machten aus dem 3:5 (8.) unter anderem dank eines Doppelpacks von Niklas Fries eine eigene 6:5-Führung (11.). Fortan führte der TVG immer knapp, nach dem 12:9 durch Till Haas nahm Langens Trainer Thomas Vogel eine Auszeit, um den Spielfluss der Gäste zu stoppen.

Tatsächlich schmolz der Vorsprung nach dem 13:10 (22.), beim 13:14 lagen die Ried-Handballer wieder hinten, drehten das Resultat zur Pause aber noch einmal zum 17:16. Das gab nun auch Selbstvertrauen für die zweite Hälfte. Mit viel Kampfgeist und Leidenschaft verteidigte Groß-Rohrheim seine Führung. Beim 23:21 (40.) lag das Team noch mit zwei Treffern vorne und stellte Langen immer wieder vor Probleme. Beim 24:24 (44.) gelang den Gastgebern erneut der Ausgleich und fortan tat sich der TVG immer schwerer, lief nun meist einem knappen Rückstand von eins, zwei Toren hinterher. „Wir hatten bis in die Schlussphase hinein unsere Chancen, hätten noch einen Punkt mitnehmen können“, meinte Thomas Fox. Doch mit nachlassender Kraft fehlte auch einige Male das nötige Glück, um wieder auszugleichen. Als Alexander Anthes eine Minute vor dem Ende den 28:29-Anschlusstreffer markierte, keimte letztmals etwas Hoffnung auf, die die Langener mit ihrem Tor zum 30:28-Endstand zerstörten.

„Auch wenn es nicht zum erhofften Punkt oder gar Sieg gereicht hat: Es war eine gute Leistung, auf die wir aufbauen können“, blickte Fox nach der Schlusssirene gleich wieder nach vorne. „Jetzt müssen wir schauen, dass wir am kommenden Wochenende unser Heimspiel gegen die MSG Roßdorf/Reinheim gewinnen“, lautete seine Kampfansage. Wohlwissend, dass man gegen diesen Gegner in der Hinrunde kein Land gesehen hat und mit 21:32 untergegangen war. „Damals waren wir aber auch wirklich schlecht. Das sollte uns nicht noch einmal passieren.“ Tatsächlich hat der kommende Gegner als Drittletzter nur einen Punkt mehr auf dem Konto als der TVG als Schlusslicht (3:13). Und in Spielen gegen die direkte Konkurrenz, die wohl mit in die Abstiegsrunde gehen wird, gilt es für Groß-Rohrheim zukünftig besonders fleißig Punkte zu sammeln.

TVG-Tore: Niklas Fries (10/4), Till Haas (6), Alexander Anthes (5), Jan Fries (4), Heß, Schmid, Sebastian Haas (je 1). me