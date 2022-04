TVG erlebt Einbruch nach Pause

Groß-Rohrheim. Eine gute erste Hälfte war zu wenig: Die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim unterlagen zum Start der Abstiegsrunde bei der MSG Umstadt/Habitzheim mit 25:30 (13:13) und stehen nun am Freitag (20 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn TGS Niederrodenbach unter Druck. „Wir haben in der ersten Hälfte vieles richtig gemacht, haben das gespielt, was wir uns vorgenommen haben“, lobte TVG-Co-Trainer und Vorstandsmitglied Thomas Fox mit Blick auf die ersten 30 Minuten. „Aber über den Auftritt nach der Pause müssen wir noch einmal reden.“

Tatsächlich begannen die Ried-Handballer, bei denen Trainer Tim Borger nach seiner krankheitsbedingten Pause wieder auf der Bank saß, couragiert und nahmen nach dem 5:7 (14.) das Heft in die Hand, gingen mit 11:8 und 12:9 (26.). in Führung. „Wir haben agiert nicht nur reagiert, wir haben die Initiative ergriffen. Uns ist es in dieser Phase gelungen, Umstadt/Habitzheim unser Spiel aufzuzwingen“, erklärte Fox. Dass die Gastgeber bis zur Pause zum 13:13 ausglichen war den vergebenen Chancen des TVG zuzuschreiben. „Da hatten wir auch ein paar Mal Pech im Abschluss“, so der Co-Trainer.

Nur noch reagiert

Auch acht Tore von Niklas Fries reichten Groß-Rohrheim nicht. © Berno Nix

Umso erstaunlicher dann der Einbruch in der zweiten Hälfte. Eigentlich hatten Borger und Fox der Mannschaft mit auf den Weg gegeben, weiter an sich zu glauben und aktiv den Gegner zu bearbeiten, „aber dann sind wir wieder in den Trott verfallen, nur noch zu reagieren, statt zu agieren“, musste Thomas Fix erkennen.

Die Gastgeber kamen gut aus der Kabine, legten direkt ein 17:14 vor (37.), was bei den Groß-Rohrheimern deutlich Wirkung zeigte. Die Spieler präsentierten sich so, als würden sie nicht mehr an den Sieg glauben. „Dabei hatten wir doch in der ersten Hälfte noch gezeigt, dass wir diesen Gegner drauf haben“, so Fox. Doch fortan lief der TVG immer einem Rückstand hinterher. Zwar gelang mehrfach noch der Anschlusstreffer, doch der Ausgleich, der vielleicht noch einmal neue Kräfte freigesetzt hätte, blieb verwehrt. „Letztlich haben wir nur noch mitgespielt, waren nicht mehr so dominant, wie phasenweise vor der Pause“, bemängelte Fox. Als Umstadt/Habitzheim nach dem 23:22 (51.) auf 27:23 (57.) erhöhte, war die Messe gelesen. „Das ist heute richtig bitter, weil das eine Mannschaft war, die wir drauf hatten. Aber irgendwie fühlte es sich in der zweiten Hälfte an, als fehle der Glaube an die eigene Stärke und damit an einen Sieg“, bilanzierte der Co-Trainer.

Um die Klasse zu halten, muss Groß-Rohrheim in eigener Halle am Freitag gegen die TGS Niederrodenbach, die nur zwei Punkte mehr hat, etwas holen. „Dass wir das können, haben wir heute gezeigt. Aber leider nur phasenweise“, richtete Fox den Blick gleich wieder nach vorne.

TVG-Tore: Niklas Fries (8/3), Till Haas (5/1), Jan Fries (5), Schmid, Anthes (je 2), Ryan Haas, Heß, Olf (je 1). me