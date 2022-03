Mit der Mannschaft der Stunde bekommen es die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim am Dienstagabend im Nachholspiel zu tun: Ab 20.15 Uhr ist der Tabellenzweite SG Egelsbach in der Bürgerhalle zu Gast. Ein Gegner, der sich in den letzten Wochen in beeindruckender Form präsentierte und von einem Kandidaten für die Abstiegsrunde zu einem sicheren Teilnehmer der Aufstiegsspiele

