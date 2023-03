TVG auf einem guten Weg

Groß-Rohrheim. Die Handballer des TV Groß-Rohrheim bleiben in der Erfolgsspur: Auch das sechste Heimspiel in Folge gestaltete das Team von Trainer Frank Herbert siegreich, ließ gegen den TuS Griesheim II beim 35:25 (18:11) nichts anbrennen.

Dabei waren die Vorzeichen alles andere als ideal: Sebastian Haas meldete sich kurzfristig krankheitsbedingt ab und beim Aufwärmen trat auch noch Levi Gabel unglücklich auf einen Ball, knickte um und konnte mit einem dicken Knöchel nicht mitwirken. Da auch Alexander Anthes angeschlagen in die Partie ging, hatte Herbert insbesondere im Rückraum wenig Alternativen parat. „Aber die Jungs, die spielen konnten, haben ihre Sache sehr gut gemacht“, lobte der Trainer.

Sieg zu keiner Zeit in Gefahr

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase machte Groß-Rohrheim aus dem 3:4 (6.) mit einem 4:0-Lauf ein 7:4 (13.) und legte fortan immer sicher vor. Als kurz vor dem Seitenwechsel erneut vier Treffer in Folge gelangen und aus dem 14:11 (26.) ein 18:11 wurde, kam dies schon einer Vorentscheidung gleich. „Den Grundstein haben wir wieder mit einer sehr disziplinierten Deckung gelegt“, fand Herbert, der zudem wieder einen Alexander Wägerle in Bestform zwischen den Pfosten sah. Bis zu seiner Auswechslung in der 40. Minute kam der Keeper auf eine Quote von 60 Prozent gehaltener Bälle.

„Er ist richtig gut drauf und das macht es dann natürlich auch der Deckung leichter, ohne deren Leistung schmälern zu wollen“, so der TVG-Coach, der zudem auch im ersten Spielabschnitt eine sehr gute Trefferquote im eigenen Angriff sah: „Wir haben 18 Tore erzielt, dabei nur fünf Fehlwürfe gehabt. Das ist ein sehr guter Wert.“

In der zweiten Hälfte lief es dann nicht mehr ganz so rund, Herbert monierte „einige Fehler zu viel“, die aber nicht den positiven Gesamteindruck trüben sollten. Und der Sieg geriet ohnehin zu keiner Zeit in Gefahr. Bereits in der 35. Minute führte Groß-Rohrheim erstmals mit zehn Toren (22:12) und ließ in der Folge nichts mehr anbrennen, lag immer mit neun bis 13 Treffern vorne. Sonderlob gab es dabei für Till Haas, der in Vertretung seines erkrankten Bruders Sebastian auf der Mitte geschickt Regie führte und zudem als zehnfacher Torschütze glänzen konnte.

„Er hatte nicht einen Fehlversuch. Das war eine ganz tolle Leistung von ihm“, fand Herbert, der auch den jungen Louis Erlemann mit acht Toren bei neun Würfen hervorhob. Beide drückten der zweiten Hälfte ihren Stempel auf, nachdem es im ersten Abschnitt noch Niklas Fries war, der die Akzente setzte. „Insgesamt bin ich mit der Entwicklung sehr zufrieden. Auch und gerade mit den jungen Spielern wie Louis Erlemann oder auch Johannes Krist, der im Mittelblock der Abwehr einen guten Job machte“, sieht Frank Herbert nach sechs Siegen aus sechs Heimspielen seine Mannschaft „auf einem sehr guten Weg.

Derby steht an

„Jetzt gilt es aber auch gleich auswärts nachzulegen“, meint er mit Blick auf das Derby am nächsten Sonntag bei der MSG Lorsch/Einhausen. Gelingt es dem TVG, dort die Serie aufrecht zu halten, dann winkt auch eine weitere Verbesserung in der Tabelle. Durch den Sieg gegen Griesheim ist das Team schon an Bensheim/Auerbach vorbei auf Platz fünf gezogen, der Vierte aus Erbach ist nur noch zwei Punkte entfernt.

„Wir schauen aber nach wie vor nicht auf die Konkurrenz, sondern nur auf uns“, will Frank Herbert in erster Linie die Entwicklung vorantreiben und festigen, um dann in der nächsten Saison vielleicht höhere Ziele in Angriff nehmen zu können.

TVG-Tore: Till Haas (10), Niklas Fries (9/2), Erlemann (8), Fröhlich (4), Anthes (2), Heß, Ryan Haas (je 1). me