TVF setzt beim Primus ein Zeichen

Mannheim. Im Derby den Tabellenführer auswärts bezwingen – das war schon fast ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk, das sich die Handballer des TV Friedrichsfeld machten. Aber geschenkt wurde dem Badenliga-Team bei der TSG Plankstadt nichts. Es war harte Arbeit, ein leidenschaftlicher Auftritt und eine tolle Teamleistung, die letztlich zum 25:24 (15:13)-Erfolg des TVF führten.

„Das war ein ganz starker Auftritt unserer Jungs, die sich endlich auch mal auswärts gegen eine Spitzenmannschaft belohnt haben“, freute sich Friedrichsfelds Sprecher Florian Kuhn. Dabei begann die Partie alles andere als gut für die Friedrichsfelder: Nach 50 Sekunden verletzte sich Rückraumspieler Daniel Schweizer bei einer unglücklichen Abwehraktion, als er mit dem Daumen im Trikot eines Gegenspielers hängen blieb. Da zudem Raimonds Trifanovs aus privaten Gründen passen musste, waren die Gäste fortan im Rückraum sehr dünn besetzt.

Alexander Schreiber vom TVF gelang der umjubelte Siegtreffer. © Berno Nix

Doch der TVF ließ sich nicht beirren. Angetrieben vom glänzend aufgelegten Interims-Spielertrainer Tobias Seel erspielte sich das Team eine 7:4-Führung (16.) und lag fortan immer knapp vorne. Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Plankstadt der schnelle Ausgleich (15:15), aber Friedrichsfeld bewies Moral, setzte sich mit einem 4:0-Lauf wieder auf 19:15 ab (40.). „Das war ein extrem intensives Spiel, in dem aber der Wille bei unserer Mannschaft herausragend war“, meinte Kuhn mit Blick auf die Schlussviertelstunde: Nach dem 23:19 kam Plankstadt noch einmal auf, egalisierte vier Minuten vor dem Ende zum 24:24 und die Gäste schienen stehend k.o. zu sein. Gestützt auf einen starken Luca Schmitt im Tor, der ebenso wie der spielfreudige Luca Seitz Bestnoten erhielt, gelang es Friedrichsfeld, bis zehn Sekunden vor dem Ende das Remis zu verteidigen und dann war es Alexander Schreiber, der mit seinem vierten Treffer zum umjubelten 25:24-Auswärtssieg einnetzte.

„Die Jungs haben nie aufgesteckt, immer an sich geglaubt und hatten die richtige Antwort parat“, bilanzierte Florian Kuhn nach dem letzten Vorrundenspiel. „Mit jetzt 9:5 Punkten haben wir uns eine gute Ausgangsposition geschaffen, um am Ende unter die ersten Vier zu kommen und damit den Abstiegsspielen zu entgehen“, blickte er zuversichtlich nach vorne.

Heddesheim – Viernheim 25:28

In der Schlussphase war es wie so oft bei der SGH in dieser Saison: Die Kraft ging aus „und Viernheim hatte eindeutig den breiteren Kader“, so Heddesheims Coach Mario Donat, um nach einem ausgeglichenen Spiel im Endspurt doch die Punkte zu holen. „Es war kein schönes Spiel – von beiden Seiten“, meinte Viernheims Trainer Christian Müller. Bis zum 17:16 (36.) legte meist Heddesheim knapp vor, hielt in der Folge bis zum 23:24 (54.) immer den Anschluss, musste letztlich dann aber doch den favorisierten Viernheimern den Vortritt lassen.

„Es ist schade, dass uns einfach das Personal fehlt, um uns in so einem Spiel auch mal zu belohnen. Meine Mannschaft hat dem Favoriten schon einige Aufgaben gestellt, aber am Ende war Viernheim einfach besser besetzt“, bilanzierte Donat nach dem Derby.

Sehr zufrieden waren beide Trainer mit der Organisation durch die SGH-Abteilungsleitung, die vor der Halle einen Testcenter aufbaute. Dadurch konnten neben den Zuschauern sogar alle am Spiel Beteiligten noch einen aktuellen Corona-Test durchführen. „Das ist eine richtig tolle Sache und ein mehr an Sicherheit“, lobte Christian Müller. me