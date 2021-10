TVF rettet Punkt in Eppelheim

Mannheim. Das Handball-Badenliga-Spiel des TV Friedrichsfeld beim TV Eppelheim war nichts für schwache Nerven. Beide Teams kämpften verbissen, agierten aber oftmals auch zerfahren und vor allem die Chancenauswertung war nicht immer ideal. Und so war man sich dann auf beiden Seiten am Ende einig, dass das 24:24 (11:12)-Remis unterm Strich verdient war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Friedrichsfelds Steffen Dollinger erzielte beim TV Eppelheim das 24:24, nachlegen konnte der TVF dann nicht mehr. © Berno Nix

„Wir hatten die Chance, das Spiel zu gewinnen“, meinte TVF-Sprecher Florian Kuhn mit Blick auf die 19:16-Führung eine Viertelstunde vor dem Ende, nachdem sich zuvor eine ausgeglichene Partie mit leichten Vorteilen für Friedrichsfeld entwickelt hatte. Aber er gab auch zu, dass der TVF nach den letzten Minuten mit dem einen Punkt zufrieden sein kann – schließlich lag Friedrichsfeld drei Minuten vor Schluss mit 23:24 hinten.

Nach dem Ausgleich durch Steffen Dollinger zum 24:24 waren noch zwei Minuten zu spielen und als das Gäste-Team von Trainer Marco Dubois 40 Sekunden vor der Schlusssirene noch einmal in Ballbesitz kam, der Coach eine Auszeit nahm und seine Mannschaft auf den entscheidenden Angriff einstellte, sprach doch noch einmal alles für Friedrichsfeld, zumal Eppelheim die letzten 18 Sekunden auch noch in Unterzahl war.

„Leider haben wir es nicht geschafft, den entscheidenden, erfolgreichen letzten Wurf zu setzen“, so Florian Kuhn. „Wir können aber mit dem Auswärtspunkt durchaus zufrieden sein“, meinte er mit etwas Abstand. Unterm Strich war es eine geschlossene Teamleistung der Friedrichsfelder, aus der der sechsfache Torschütze Tobias Seel sowie der wiedergenesene Raimonds Trifanovs etwas herausstachen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Heddesheim – Plankstadt 24:29

Über 50 Minuten war es ein Spiel auf Augenhöhe, aber dann brachen bei den Heddesheimern alls Dämme und das Team von Trainer Mario Donat musste die TSG vom 23:23 (52.) bis zum 24:29-Endstand davonziehen lassen.

Doch der Coach wollte seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen: „Wir hatten wegen Verletzungen gerade einmal acht Feldspieler und davon waren drei noch angeschlagen. Wir haben alles gegeben, aber dann ist uns am Ende doch die Kraft ausgegangen“, musste Donat erkennen.

In der ersten Hälfte war es noch die SGH, die meist ein, zwei Tore vorlegte. Als der Vorsprung nach dem Seitenwechsel auf 17:13 (39.) anwuchs, schien der ersehnte Heimsieg in greifbarer Nähe. „Da haben wir es verpasst, den Sack zu zumachen und Plankstadt hat mit seiner körperlichen Überlegenheit und voller Mannschaftsstärke das Spiel noch gedreht, während wir in den letzten zehn Minuten auf dem Zahnfleisch gegangen sind“, so Donat.

Leutershsn. II – Viernheim abges.

Das Derby musste auf Grund eines Corona-Verdachtsfalls bei der SG Leutershausen kurzfristig vom Spielplan abgesetzt werden. Der Sportliche Leiter der Viernheimer, Ralf Schaal, sagte seinem SGL-Kollegen Jürgen Fitzer prompt zu, gemeinsam nach einem neuen Termin zu schauen. „ Dieser steht aber noch nichts fest“, so Schaal. me

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3