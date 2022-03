TVF greift nach dem Strohhalm

Mannheim. Endspurt in der Handball-Badenliga: Am Wochenende endet die erste Hälfte der Saison, danach geht es in die Auf- und Abstiegsspiele. Zuvor hat der TV Friedrichsfeld und der TSV Amicitia Viernheim noch Nachholspiele zu absolvieren. Während die Viernheimer als Tabellenführer mit 18:6 Punkten am Donnerstagabend ganz entspannt das Auswärtsspiel bei der TSG Plankstadt (4., 16:8 Punkte) angehen kann, geht es für die Friedrichsfelder schon am Mittwochabend (19.30 Uhr) gegen den TV Hardheim um die letzte Chance mit Blickrichtung nach oben.

Nur ein Sieg gegen den ambitionierten Tabellenzweiten hält die Hoffnung auf einen Platz unter den ersten Vier und damit auf die Teilnahme an den Aufstiegsspielen am Leben. Angesichts von 13:11 Zählern und Rang fünf beträgt der Rückstand auf Plankstadt schon drei Punkte. „Aus eigener Kraft können wir das nicht mehr schaffen“, weiß auch TVF-Sprecher Florian Kuhn um die Ausgangslage. Doch bei den Friedrichsfeldern will man mit einem Sieg gegen Hardheim wenigstens den Druck auf Plankstadt erhöhen.

Patrick Koch wechselt im Sommer von Viernheim nach Friedrichsfeld. © Nix

„Wir gehen davon aus, dass Viernheim Rang eins mit einem Sieg gegen Plankstadt sichern will und dann sind wir am Samstag auf Schützenhilfe von der SG Heddesheim angewiesen“, blickt Kuhn voraus. „Erst dann wissen wir, ob es in unserem letzten Spiel am Sonntag gegen Schlusslicht Eppelheim noch um etwas geht.“

Personell gut aufgestellt

Personell sieht es für den TVF vor dem Nachholspiel gut aus: Bis auf den am Knöchel verletzten Außen Johann Engelhardt sind alle Spieler an Bord.

Unterdessen laufen die Planungen für die kommende Runde auf Hochtouren: Nachdem Torhüter Luca Schmitt bekannt gab, auf Grund seiner Ausbildung kürzer treten zu müssen, konnten die Friedrichsfelder einen ganz erfahrenen Keeper gewinnen: Vom TSV Amicitia Viernheim kommt der 31-jährige Patrick Koch.

„Bislang hatten wir ein sehr junges Torhütergespann und wollten nun nach Luca Schmitts Ankündigung versuchen, einen routinierten Keeper dazuzubekommen. Das ist uns mit Patrick hervorragend gelungen“, freut sich Florian Kuhn über den Coup. Koch war seit 2015 bei den Viernheimern, aber losen Kontakt nach Friedrichsfeld gab es immer, da auch Kochs Bruder Marcel lange das Trikot des TVF trug. me